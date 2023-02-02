ЕНП (единый налоговый платеж)

ЕНП доводит предпринимателей до ручки. Бизнес пишет Минфину письма и просит отменить ЕНП лично Силуанова

Неизвестные долги по налогам, хаос в личных кабинетах на сайте ФНС, путаница с платежками и уведомлениями вдохновляют только на одно: желание послать все к черту и заплатить налоги тогда, когда все устаканится. Но не все еще опустили руки: основательница «Делаем бизнес вместе» Наталья Горячая с предпринимателями-единомышленниками составила письмо для министра финансов Антона Силуанова. Просит разобраться в проблемах, а до этого времени приостановить работу ЕНП.

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ЕНП доводит предпринимателей до ручки. Бизнес пишет Минфину письма и просит отменить ЕНП лично Силуанова
Иллюстрация: Eduardo Casaj?s Gorostiaga/unsplash

Система ЕНП не готова к работе с налогоплательщиками, а ФНС доливает масла в огонь: постоянно меняет свою позицию и запутывает бизнес еще больше. Наталья Горячая, предприниматель, автор просветительского проекта для предпринимателей «Делаем бизнес вместе» уверена: надо бороться. В том числе и прямыми письмами в Минфин.

Вот текст обращения бизнеса к министру финансов Антону Силуанову, который поддержали в Торгово-промышленной палате Калужской области:

Министру финансов РФ Силуанову А.Г.

Уважаемый Антон Германович!

Отраслевые бизнес-объединения и автор просветительского проекта для предпринимателей #мспживи/"Делаем бизнес вместе" Наталья Горячая от лица представителей всего бизнеса просят вас обратить внимание на проблемы, возникшие в связи с принятием нового федерального закона № 263-ФЗ от 14.07.2022 г.

Документ, как декларировалось, разработан в целях упрощения порядка уплаты налогов и для совершенствования налогового администрирования. При этом он не должен был затрагивать вопросы, связанные с порядком исчисления налогов. Документ предлагает вместо существовавшей до 1 января 2023 года (обязанности заполнения большого количества платежек с большим количеством реквизитов) внедрить институт ЕНС (единого налогового счета), в котором необходимо будет только указать только свой ИНН и сумму.

По итогам применения закона бизнес-сообщество фиксирует следующе проблемы:

1. Количество документов, необходимых для идентификации налоговых платежей, увеличилось. Для того, чтобы ФНС идентифицировала, например, фиксированные взносы ИП, уплаченные до 31 декабря и 1 июля соответственно, надо подавать уведомление и/или заявление на зачет уплаченных сумм налога в счет этих фиксированных взносов. Ранее такого не требовалось.

2. По состоянию на 23 января в личных кабинетах налогоплательщиков творится неразбериха, часть налогов не учтена, в сальдо появились долги, которых еще 31 декабря прошлого года не было.

3. Практика переходного периода (зарплата за декабрь, выплаченная в январе), не сформирована.

4. За последние 30 дней ФНС дважды меняла свою позицию в части подхода к налогообложению и сдаче отчетности по НДФЛ (подробнее здесь).

5. Справки об отсутствии задолженности, необходимые бизнесу для участия в госзакупках, тендерах по 223-ФЗ, ГОЗу и в иных случаях, получить не представляется возможным из-за некорректного отображения сальдо расчетов с бюджетом на 1 января 2023 года.

6. ФНС дважды меняла подход к указанию назначения платежа в едином налоговом платеже.

21 января 2023 Минфин открыл комментарии в своем телеграмм-канале и получил поток предпринимательского негатива. Предприниматели воспользовались случаем и массово начали писать о двух самых острых проблемах, которые так или иначе касаются министерства: Едином налоговом счете (ЕНС) и Едином налоговом платеже (ЕНП), соавтором которых выступил Минфин (см. пояснительную записку к проекту закона за № 46702-8 в базе законопроектов https://sozd.duma.gov.ru). За выходные пользователи написали более 600 комментариев.

Уважаемый Антон Германович!

Просим внимательно отнестись к решению по ЕНП и ЕНС, которое в настоящее время представляет серьезную проблему в деятельности предприятий, и:

1) официально объявить мораторий на применение ЕНС и ЕНП до того времени, пока не будут внесены изменения в закон, позволяющие бизнесу реально упростить деятельность;

2) официально объявить мораторий на начисление с 1 января 2023 года пени, штрафов и вынесение решений о приостановление операций по расчетным счетам организаций и ИП до урегулирования вопросов, связанных с применением ЕНС и ЕНП. Приложением к письму направляем обращение Союза «Торгово-промышленная палата Калужской области».

Вот кто подписался под письмом:

10

На «Клерке» Наталья Горячая ведет свой блог, где подробно рассказывает о проблемах бизнеса прямо сейчас. Подписывайтесь, коллеги. И расскажите, что думаете: ЕНП отменят?

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