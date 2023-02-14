Малый и средний бизнес

Более 800 млрд рублей за счет механизмов Национальной гарантийной системы привлек МСП в 2022 году

Поговорим о результатах финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства в 2022 году.

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Государственной поддержкой в рамках реализации национального проекта развития МСП воспользовалось свыше 44 тыс. предпринимателей.

Объем кредитов с поручительством за прошлый год вырос на 68% по сравнению с 2021 годом. Число МСП, получивших эту меру поддержки, увеличилось в 2,5 раза.

«Этого удалось достичь за счет совершенствования гарантийного механизма, расширения использования инструмента зонтичных поручительств, пересмотра требований к деятельности региональных гарантийных организаций. Важное значение имели также антикризисные изменения Банка России, внесенные в программу стимулирования кредитования. Это позволило предпринимателям привлекать финансирование под проценты значительно ниже уровня ключевой ставки»– отметил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Список регионов – лидеров по приросту финансовой поддержки МСП по итогам 2022 года возглавил Краснодарский край, на втором месте Москва и Нижегородская область, на третьем – Республика Башкортостан.

По отраслям больше всего финансовой поддержки малый и средний бизнес привлек в:

  • обрабатывающих производствах – почти 187,5 млрд рублей,

  • сельском хозяйстве – 55 млрд,

  • транспортировке и хранении – более 53 млрд ,

  • гостиничном бизнесе и общепите – около 19,5 млрд.

Оператором НГС является КМСП.

Как же хорошо живем. А мы и не знали.

Напомню только, что 800 млрд на фоне других цифр просто пшик. На фоне очень маленького ВВП (131 трлн руб) этот недотриллион, составляющий меньше 10%, является даже не поддержкой, а имитацией деятельности.

Запроса на развитие экономики нет. Чиновники всех уровней заняты более важными делами.

Для тех, кого тревожит избыток плохих новостей, я нашла источник хороших – Правительство. В своём телеграм-канале они выкладывают только хорошие новости.

Читайте больше в телеграм-канале – Делаем бизнес вместе|Наталья Горячая.Н

Наталья Горячая
Наталья Горячая
Руководитель в ИП

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