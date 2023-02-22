Для обеспечения безопасности сделок между гражданами, информацию по продаже недвижимости и поиску работы планируется передавать на Госуслуги

У Правительства далекоидущие планы по обеспечению безопасности сделок между гражданами: информация по продаже недвижимости и поиску работы будет передаваться на Госуслуги.

Это предусмотрено в проекте постановления правительства, размещенном на сайте проектов нормативных актов. Правила интеграции и взаимодействия сервиса с ЕСИА и порталом Госуслуг разработаны во исполнение закона (от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ) об информации, информационных технологиях и о защите информации (п.7 части 1 ст. 10.7), который вступит в силу 1 марта этого года.

Норма закона распространяется на сайты с суточной аудиторией более 100 тыс. пользователей, владельцы сайта только россияне, на сайтах должны быть установлены счетчики аудитории и обеспечивать интеграцию с Госуслугами.

Без реестра не обошлось. Чтобы понимать, сколько в РФ сайтов, отвечающих вышеперечисленным условиям, Роскомнадзор будет вести реестр онлайн-классифайдов.

В случае нарушения правил взаимодействия сайта с Госуслугами и этических норм поведения на нем РКН будет обращаться в суд с требованием ограничить доступ к нему.

Интеграция сайта с Госуслугами должна быть осуществлена, если этот сайт работает в целях купли-продажи, мены и (или) передачи в пользование движимого и (или) недвижимого имущества, выполнения работ, оказания услуг, поиска подходящей работы и (или) подбора необходимых работников за счет предоставления этим пользователям возможности самостоятельно размещать объявления.

Далее в постановлении описаны правила интеграции и взаимодействия сервиса размещения объявлений с ЕСИА и Госуслугами.

И нравится мне вот эта фраза из пояснительной записки к документу: «реализация решений, предусмотренных проектом постановления, ‎не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, отрицательно не повлияет на достижение целей государственных программ Российской Федерации».

То есть затраты на обеспечение вот этой интеграции для бизнеса равны нулю? Точно? Знатоки, подтвердите?

Может, надо написать вместо этой фразы что-то вроде: «мы не специалисты, считать за бизнес его расходы на реализацию этого постановления не умеем, спрогнозировать не можем, и вообще у бизнеса не спрашивали, сколько будет стоить доработка ПО, используемого бизнесом. Ну, и в конце концов, что в этом такого – немножко допилить сайт, чтобы с ЕСИА и Госуслугами „подружить“ его».

💡Для любителей почитать первоисточник здесь.

Читайте больше в телеграм-канале – Делаем бизнес вместе|Наталья Горячая.Н.