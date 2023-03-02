Ответственность за дискредитацию Вооруженных Сил

Я считаю это крайне важным для всех нас.

Поэтому напишу подробно о том, что такое «публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования ВС РФ, либо на дискредитацию исполнения госорганами РФ своих полномочий за пределами территории РФ, а равно оказания добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на ВС РФ» (ст. 20.33.3, ч.1).

Сначала про кару: штраф по КоАП для граждан он от 30 до 50 тыс. руб.; для руководителей от 100 до 200 тыс. руб., для юрлиц от 300 до 500 тыс. руб. Таков проект поправок ко второму чтению.

В списке фамилий законодательной инициативы столько депутатов, что перечислять их нет смысла.

Остановлюсь лишь на тех, чьи имена вам известны: депутаты ГД В.В.Володин, И.А.Яровая, В.И.Пискарев, В.А.Васильев, Г.А.Зюганов, Л.Э.Слуцкий, С.М.Миронов, А.Г.Нечаев.

Есть еще всё те же «публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ....», совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение 1 года" (ст. 280.3 УК в предлагаемой редакции).

Здесь уже другие санкции: штраф от 100 до 300 тыс руб. или зарплата за год или два, принудительные работы до 3 лет, арест от 4 до 6 месяцев. То есть сначала административная ответственность, а затем, если не помогло, то уголовная.

Если действия повлекли смерть или причинение вреда здоровью, имуществу, массовые нарушения общественного порядка или безопасности либо создание помехи функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, то кара будет в виде штрафа от 300 тыс. до 1 млн., или в размере зарплаты за период от 3 до 4 лет, либо лишат свободы до 7 лет.

Ну, и теперь самое важное, что следует из этого всего:

Сначала санкции за дискредитацию относились только к ВС. Однако теперь сфера применения этих статей расширена до других госорганов, осуществляющих полномочия за пределами РФ, и ЧВК.

Что такое «публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ, государственных органов РФ и добровольческих формирований, организаций или лиц, которые содействуют выполнению задач, возложенных на ВС РФ»?

ФСБ, например, считает под этим умышленные действия, противоречащие позиции Минобороны РФ, направленные на лишение и подрыв авторитета и имиджа российской армии. То есть излагать свою позицию о количестве погибших, раненых, разрушенных объектах станет дороже для кошелька и свободы.

Распространение информации признается публичным, если она адресована группе или неограниченному кругу лиц и выражена в любой доступной для них форме. Под дискредитацией принято понимать умышленные действия, направленные на лишение субъекта доверия к нему, на подрыв его авторитета, имиджа. Поэтому любые публичные действия, которые совершены умышленно и противоречат официальной позиции Министерства обороны или других органов, а также ЧВК и граждан, могут быть расценены как преступление.

Таким образом, не просто ужесточается ответственность за дискредитацию, но и к ВС добавляются государственные органы, действующие за пределами РФ, ЧВК и другие организация и частные лица.

💡Для любителей почитать первоисточник: два проекта закона – изменения в УК и изменения в КоАП.