Серая зарплата как тихий митинг протеста общества

При этом, кому-то достаточно рассказов друзей, кто-то изначально делает подсчеты, кому-то важно, чтобы пару раз «прилетело», а кому-то и «прилеты» не помогают.

Я пишу о том, что происходит, пишу о том, как правильно, однако право выбора куда двигаться остается всегда за вами.

И про зарплату я тоже говорю, что надо:

платить, платить 2 раза в месяц, платить вовремя все налоги с ФОТ, платить не меньше регионального МРОТ, платить хотя бы на 20-30% больше МРОТ, регулярно индексировать зарплату (раз в год), регулярно отправлять сотрудников в отпуска.

Однако в микро и в малом бизнесе желающих оформлять официально сотрудников не так уж много. Почему?

Смотрим новости, видим, куда идут деньги.

Налоговое бремя иногда неадекватно структуре и доходности компании и владельца в итоге.

Чтобы выплачивать всю зарплату «белую» надо так поднять цену за свою услугу/работу/товары, что по такой цене конечный потребитель не готов ее оплачивать.

Шансов дожить до пенсии, которая в теории должна платиться со страховых взносов, уплаченных работодателем за физика, не так уж много.

Что думают по этому поводу фискальные органы?

А ничего они не думают. Было сказано: пополнить бюджет налогами. И растет собираемость. Из каждого окна рапортуют о рекордных сборах налогов по сравнению с...

Поэтому люди митингуют. Рублём.

Работодатели бастуют, не трудоустраивая новых сотрудников, предлагая им разные формы сотрудничества, но вне трудовых отношений: ИП, самозанятость, чёрная зарплата.

Работники бастуют, понимая, что можно с работодателем договориться о том, что вместо 50 тыс. чистыми он будет получать 70 тыс., но работодатель не будет уплачивать страховые взносы.

Мы воруем сами у себя. Но сделать пока с этим ничего не можем.

Общество платит налогов не столько, сколько устанавливает государство.

Это – иллюзия.

Оно платит налогов столько, сколько готово платить для того, чтобы потребитель мог купить то, что само общество производит.

Баланс, знаете ли, он не только кислотно-щелочным бывает.

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