Выбираем между срочным трудовым договором, самозанятым, ИП и договором ГПХ

Вот такой вопрос пришел от читателя:

Заходим на проект (СМР), привлекаем бригаду 4-5 человек и 1 прораба.

Как оптимально выстроить с ними отношения? Ведь есть в отечественном законодательстве несколько вариантов взаимоотношений: постоянная и временная занятость (в рамках трудовых отношений), договоры ГПХ, самозанятые, индивидуальные предприниматели.

Проект рассчитан на полгода. Доход каждого члена бригады 65-75 тыс.руб., прораб – 80 тыс. Все привлекаемые являются гражданами РФ.

Сначала систематизируем возможные варианты работы в таком проекте

Временные трудовые отношения, которые оформляются срочным трудовым договором . Ведь в задаче сказано, что проект рассчитан на 6 месяцев, далее строители с прорабом уже не понадобятся в деятельности компании,

Отношения в рамках гражданско-правовых, то есть заключаем договор подряда с физлицами на выполнение СМР,

Гражданско-правовой договор (договор подряда) с самозанятыми (все члены бригады и прораб являются таковыми),

Договор подряда с одним ИП-прорабом.

Теперь посмотрим финансовую сторону вопроса. Сколько каждый из вариантов будет стоить заказчику.

Срочный трудовой договор

В отличие от обычного (бессрочного) трудового договора такие отношения прекращаются по истечении срока (ст. 79 ТК). За три дня до этого работодатель письменно напоминает сотруднику о расторжении договора.

Налоговое бремя работодателя при заключении срочного трудового договора (в нашем случае на 6 месяцев) будет таким же, как при заключении бессрочного договора: с части зарплаты, равной МРОТ на 1 января 2023 года, работодатель начислит страховые взносы 30%, а с разницы между зарплатой и МРОТ – 15%.

Помимо этого, будет начислен, удержан и перечислен в бюджет НДФЛ по ставке 13%. Еще будут страховые взносы НС и ПЗ (от несчастных случаев), но для расчета нужна ставка, которая действует на предприятии. У нас нет этих данных, но «вилка» у них от 0.2 до 8.5%.

Итак, считаем.

Исходные данные: 75 000 будет начислено членам бригады (их 5 человек) и 80 000 рублей будет начислено бригадиру, итого фонд оплаты труда 455 000 руб.

Считаем страховые взносы: 16242*30% = 4 873 руб. страховые взносы с МРОТ

(75 000 – 16 242)*15% = 8 814 руб. страховые взносы с разницы между зарплатой за месяц и МРОТ членов бригады

(80 000) – 16 242)*15% = 9 536 руб. страховые взносы с разницы между зарплатой за месяц и МРОТ бригадира

Итого страховых взносов всей бригады: 4 873*5 + 8 814*5 + 4873 + 9 536 = 82 844 руб.

Считаем НДФЛ: (75 000*5 + 80 000) *13% = 59 150 руб.

Общая сумма налогов и взносов, подлежащих перечислению в бюджет, составляет 141 994 руб.

Итоговая нагрузка на зарплату членам бригады и бригадиру составит 82 844 : 455 000*100 = 18%.

Я считаю нагрузку только на страховые взносы, ибо НДФЛ является налогом гражданина.

Поэтому на руки каждый из членов бригады получит 65 250 (члены бригады) и 69600 (бригадир), при этом они смогут вернуть часть НДФЛ через разные социальные налоговые вычеты, коих мы не касаемся.

Итак, запомним: сумма налогов и взносов с выплаты бригаде по срочному трудовому договору составит 141 994 руб., в т.ч. НДФЛ 59 150 руб. ежемесячно в течение всего срока действия договора.

Договор подряда

Здесь не буду расписывать, ибо налоги и взносы будут такими же.

Однако важно учитывать, что социальные гарантии, которые распространяются на трудовые отношения (в т.ч. срочные), на отношения по договору подряда не распространяются.

Итак, запомним: сумма налогов и взносов с выплаты бригаде по договорам подряда составит 141 994 рублей, в т.ч. НДФЛ 59 150 руб. ежемесячно в течение всего срока действия договора.

Договор подряда с самозанятыми

Договорные отношения с самозанятыми предусматривают выполнение обязанностей по уплате налогов и взносов самими самозанятыми.

О рисках заключения договора с такими подрядчиками я писала здесь и здесь, об особенностях работы с ними читайте здесь , о лимитах для самозанятых и разнице с ИП я писала тут, здесь судебная практика про стройку, памятка для тех, кто планирует начать работать с самозанятыми здесь.

Про налоги: самозанятый платит налоги со своего дохода самостоятельно. Поэтому налоговое бремя заказчика в этом случае будет равно 0.

Однако я встречала на практике случаи, когда сумма налога, которую перечисляет самозанятый, включается в вознаграждение.

В нашем случае тогда расходы на оплату их работ возрастет и составит не 455 000 рублей, а 484 043 руб. (455 000 * 100 / (100-94)).

Итак, запомним: сумма налогов, которые платит заказчик, равна либо 0, либо (в случае включения в стоимость работы самозанятых) 29 043 руб.

Договор подряда с ИП-прорабом

В данном случае мы исходим из того, что ИП-прораб имеет физическую возможность выполнить тот объем работ, который будет указан в договоре.

Я намекаю на то, что все 4-5 членов бригады будут оформлены в штате или иным образом привлечены к выполнению работ (по договору ГПХ, как самозаняты, по срочному или бессрочному трудовому договору).

Поэтому минимум, что заказчик заплати при имеющихся исходных данных, это 455 000 рублей (зарплата 5 членам бригады + доход прораба), увеличенные на 6% (исходим из того, что ИП-прораб применяет УСН 6%). Он, кстати, может применять либо ОСН, либо УСН 15%, либо ПСН.

Поскольку мы не знаем, на какой системе налогообложения ИП-прораб, исходим из того, что он применяет УСН 6% (для простоты расчетов).

Итак, запомним: для заказчика расходы на работу 5 членов бригады плюс бригадира в случае привлечения бригады как ИП-бригадира с его сотрудниками составит не менее 455 000, увеличенные на сумму налога при УСН, т.е. 484 043 руб.

Если ИП привлекает членов бригады как сотрудников (по срочному или бессрочному трудовому договору), то к сумме прибавится 82 844 руб. страховых взносов, а сами они (т.е. члены бригады) получат доход на руки за минусом НДФЛ.

А теперь – выводы

Выбор схемы работы с бригадой важно ставить в зависимость не только от того, при каком варианте будет наименьшая налоговая нагрузка в моменте.

Мы с вами знаем, что фискальной службе интересно, чтобы мы как заказчики пошли по пути наибольших затрат, то есть заключили с каждым членом бригады трудовой договор. Желательно – бессрочный.

А нам как предпринимателям важно получить максимальный результат при наименьших затратах. И где же эта грань?

А граница пролегает в естественных потребностях вашего предприятия и возможностях тех, кого вы привлекаете к работе. Если бригада выполняет СМР давно, если у нее есть портфолио, если у команды очередь на объекты, то почему бы с ней не поработать как с ИП-бригадиром?

Если бригада только формируется, или вы каждого по отдельности ищете, то меньше рисков при заключении договора подряда с каждым членом бригады по отдельности.

Если все 6 строителей давно самозанятые, уже с кем-то заключали договоры, то почему бы с ними не заключить договор подряда как с самозанятым? Никаких препятствий для этого нет.

Важно помнить главное: подмена отношений приведет к доначислениям по налогам, а это значит, что экономия прямо здесь и сейчас принесет финансовые потери в будущем.

ФНС не спит. ФНС работает и ее задача – своевременно, в полном объеме, неотвратимо и очень удобно для бизнеса собирать с него налоги в бюджет страны.

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