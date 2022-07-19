Беги, «Клерк», беги

Всем привет!

Я надеюсь, что ваше утро сегодня началось так же интересно, как и утро небольшой, но очень спортивной части команды «Клерка». В состав дрим-тим вошли: фаундер Борис, коммерческий директор Карина, backend-разработчик Александр, менеджер отдела продаж Валерий и HR Алёна (это я).

Мы сегодня бежали, и не просто бежали, а по пересеченной местности (хотя здесь не очень уверена) и аж 5 километров (а вот тут 100% информация).

Стартовали ровно в 7.00. Пробежали по тропе здоровья, а выглядит она, кстати, почти как лес, мимо речки и немного захватили сам парк. По пути встречали таких же утренних бегунов, а еще здоровались с очень приветливым мужчиной и замечательной собакой. Сделали небольшой круг и вернулись по тому же пути обратно.

Для кого-то это было легкой разминкой перед работой, а кто-то, превозмогая, пробежал свои первые 5 км! Здорово же, согласитесь.

Не скажу, что это было спонтанное решение. Сделать выбор было очень сложно, особенно в 5.30 утра.

Но с гордостью могу сказать, что мы справились! Подбадривали, давали пять и возвращались за теми, кто останавливался полюбоваться на прекрасную утреннюю природу парка.

До финиша добежали все и, судя по финальной фотокарточке в честь завершения маршрута, где все улыбаются и выглядят уж очень довольными - могу предположить, что всем понравилось.

Я не знаю, насколько это мероприятие станет для нас регулярным и обыденным. Но вызов интересный. А вызовы мы любим)

Ваша Алёна, которая Лена, которая HR «Клерка».