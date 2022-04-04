Куда теперь ходят за лидами?

Привычная нам всем таргетированная реклама в Фейсбуке и Инсте для российского рынка замерла. Даже Моргенштерн теперь там, хотя сначала создавал просто интернет СМИ «НЕ МОРГЕНШТЕРН». А это важный сигнал для рынка. Потому что Алишер рубит фишку.

Павел Дуров пока что не сделал сервис с собственной рекламой в Телеграме. Так что возможно у нас появится еще 1 инструмент массового медийного охвата, но как монетизировать сейчас - непонятно.

Думаю, уже все таргетологи успели оценить ламповый и удобный рекламный кабинет ВК и совсем не оценить алгоритмы работы самого в ВКонтакте. Да, интерфейс там удобный, понятный в отличие от того же самого ФБ, но алгоритм работы, бррр....

И куда же теперь идти всем за рекламой со стабильно высоким показателем охвата, есть ли место с удобным, понятным интерфейсом и человеческими алгоритмами работы? Естественно! На «Клерке» уже 2 года есть своя собственная таргетированная реклама, называется объявления «Клерк.Клик».

Как это работает?

1. Вы создаете личный рекламный кабинет на сайте.

2. Выбираете тип рекламного объявления, сейчас их есть 2.

Вертикальный

Удобный формат с большими охватами, который располагается под всеми статьями на сайте.

Пример