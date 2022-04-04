Куда теперь ходят за лидами?

Привычная нам всем таргетированная реклама в Фейсбуке и Инсте для российского рынка замерла. Даже Моргенштерн теперь там, хотя сначала создавал просто интернет СМИ «НЕ МОРГЕНШТЕРН». А это важный сигнал для рынка. Потому что Алишер рубит фишку.
Павел Дуров пока что не сделал сервис с собственной рекламой в Телеграме. Так что возможно у нас появится еще 1 инструмент массового медийного охвата, но как монетизировать сейчас - непонятно.
Думаю, уже все таргетологи успели оценить ламповый и удобный рекламный кабинет ВК и совсем не оценить алгоритмы работы самого в ВКонтакте. Да, интерфейс там удобный, понятный в отличие от того же самого ФБ, но алгоритм работы, бррр....
И куда же теперь идти всем за рекламой со стабильно высоким показателем охвата, есть ли место с удобным, понятным интерфейсом и человеческими алгоритмами работы? Естественно! На «Клерке» уже 2 года есть своя собственная таргетированная реклама, называется объявления «Клерк.Клик».
Как это работает?
1. Вы создаете личный рекламный кабинет на сайте.
2. Выбираете тип рекламного объявления, сейчас их есть 2.
- Вертикальный
Удобный формат с большими охватами, который располагается под всеми статьями на сайте.
Пример