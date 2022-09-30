ФСБУ Аренда

ФСБУ № 25 для арендаторов в картинках

Алгоритм применения ФСБУ25/2018 арендаторами.

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Сделали простой алгоритм по применению ФСБУ25 арендаторами.

 

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