ФСБУ № 25 для арендаторов в картинках

Сделали простой алгоритм по применению ФСБУ25 арендаторами.
Алгоритм применения ФСБУ25/2018 арендаторами.
Сделали простой алгоритм по применению ФСБУ25 арендаторами.
Сделать это может только военкомат или уполномоченное им лицо, предъявив удостоверение.
Что такое НПД? Это налог на профессиональный доход, всем знакомый как самозанятость. НПД - это еще одна система налогообложения, наряду с УСН и ПСН. Может ли ИП применять данную систему налогообложения или НПД доступно только физлицам, незарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя?
Президент подписал указ. Теперь правительство может ввести запрет на международные автомобильные перевозки грузов по территории России транспорту из недружественных стран.
Если только им выдали такие полномочия.
О том, как грамотно выстроить отношения с подчиненными, написано множество книг и статей. Рекомендации по этому поводу дают многие гуру бизнес-психологии. К подобным рекомендациям нужно относиться внимательно, но необходимо учитывать и собственный опыт руководителя (а когда-то – и подчиненного).
Выгорание — опасная штука и бухгалтеры, как и другие люди, тоже выгорают. «Клерк» пришел на помощь и даст советы, которые помогут найти баланс между позитивом и негативом.
Некоторые начинающие бизнесмены заключили соцконтракты на развитие бизнеса. За деньги надо вовремя отчитываться. Но для мобилизованных введут новые правила.
За нарушения в системе прослеживаемости и ошибки будут штрафовать. Поправки в КоАП уже готовы.
Средний размер страховых пенсий неработающих пенсионеров в 2023 году увеличится до 21 864 рублей, сообщает Минтруд.
В качестве альтернативы работе с картами Мир Турция предложила России создать отдельный банк.