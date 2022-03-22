ФНС запустила свою «соц сеть для контрагентов». Оксюморон, да? Нет

В личных кабинетах юридического лица и индивидуального предпринимателя в разделе «Как меня видит налоговая» теперь можно увидеть информацию о себе - «Показатели финансово-хозяйственной деятельности» и «Показатели для партнеров», говорится на сайте ФНС. В официальном сервисе теперь можно попросить партнера (контрагента) предоставить данные о себе.

Для получения сведений о показателях необходимо «постучаться» в личный кабинет партнера. Найти контрагента можно по наименованию компании, ИНН или ФИО предпринимателя. Партнер при этом может отклонить запрос или добавить налогоплательщика в «друзья», и тогда налогоплательщик получит доступ к упомянутым показателям.

То же самое может сделать и сам налогоплательщик при запросе партнера, тем самым предоставляя данные о себе. Данные налогоплательщика доступны исключительно партнерам-«друзьям».

В сервисе «Как меня видит налоговая» по всем показателям доступны сведения за прошедший год, по некоторым - и за текущий. Показатели актуализируются ежемесячно.