Российская налоговая взялась за уехавших

Сегодня получил письмо от Тинькова с анкетой о налоговом резидентстве. Ее нужно заполнить, подписать и отправить банку. А он передаст данные в налоговую.

Огромную тучу лет я был нерезидентом, но пришла пора налоговой спросить меня об этом напрямую.

Важно, что в случае непредоставления, предоставления неверных или неполных данных банк имеет право заморозить счёт и остановить действие договора.

Почему это важно?

Для нерезидентов, получающих доход в РФ, действует ставка НДФЛ 30%, а не 13-15%, как для резидентов.

Из России сейчас уехали десятки тысяч людей, получающие из России большие зарплаты. Вскоре они станут нерезидентами для РФ. Так вот теперь в их зарплатах НДФЛ должен увеличиться более чем в 2 раза.

Так же если нерезидент продаст недвижимость в РФ, то НДФЛ и здесь будет повышенный.

Лично меня это не касается, слава богу. Но вот переселенцев будут стричь внимательнее.

У такой информированности банка о реальном резидентстве есть ещё один минус - CRS. Зная страну и налоговый номер держателя счета, банк обязан передать информацию о балансе на счету в налоговую страны резидентства. Однако, недавно Россию отключили от CRS. Но как быстро российские банки перестанут стучать на своих иностранных клиентов, непонятно.

В общем, гайки завинчиваются...