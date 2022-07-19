«Параллельный импорт» не является поводом для привлечения к ответственности

Документ

Федеральный закон от 28.06.2022 № 213-ФЗ

Комментарий

Ввоз и реализация на территории России товаров в рамках так называемого параллельного импорта не является поводом для привлечения к ответственности. Соответствующие изменения внесены в ст. 18 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ.

По новым правилам ввоз и реализация товаров по параллельному импорту не признается нарушением исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, а также средств индивидуализации. Таким образом, импортера и продавца таких товаров нельзя привлечь к гражданско-правовой (ст. 12, п. 1 ст. 1250, ст. 1252 ГК РФ), административной (ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ) и уголовной (ст. 180 УК РФ) ответственности. Перечисленные выше статьи продолжат действовать, однако привлекать к ответственности по ним за параллельный импорт теперь не будут.

Напомним, что параллельный импорт предполагает возможность ввозить в страну товары, произведенные (введенные в оборот) за рубежом, без согласия их правообладателей (патентообладателей). Речь идет о товарах, которые сами по себе являются результатом интеллектуальной деятельности или на которые нанесены средства индивидуализации в виде зарегистрированного товарного знака.