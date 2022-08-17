Сколько налогов платит работодатель?

Ставка страховых взносов с зарплаты работника — 30%
Если предприниматель (организация) относится к субъектам малого или среднего бизнеса, то
- с зарплаты=МРОТ ставка — 30%
- свыше МРОТ ставка — 15%.
Расчетный МРОТ берется тот, который установлен на начало года.
Эти платежи перечисляются в налоговую инспекцию.
- Кроме страховых взносов в налоговую необходимо заплатить в ФСС (Фонд социального страхования) взносы от несчастных случаев на производстве (взносы на травматизм).
Ставка зависит от вида деятельности и класса риска — варьируется от 0,2% до 8,5%
РАССМОТРИМ НА ПРИМЕРЕ
ИП (вид деятельности — розничная торговля строительными материалами) в 2022 году оформил сотрудника с зарплатой 25000 рублей в месяц.
ЧТО ЗАПЛАТИТ?
Страховые взносы в налоговую:
- МРОТ — 13890×30% = 4 167 руб.
- свыше МРОТ — (25000-13890) х 15% = 1 666 руб. 50 коп.
Взносы на «травматизм» в ФСС в розничной торговле — ставка 0,2%:
25000×0,2% = 50 руб.
‼️Итого страховые взносы за работника — 5 883 руб. 50 коп. в месяц.
НДФЛ — 13% работодатель удерживает из заработной платы сотрудника и перечисляет в бюджет, дополнительной налоговой нагрузки нет.
Этот налог платит работник — обязанность работодателя удержать и перечислить.
Отсюда и понятия: «грязная» зарплата — с НДФЛ и «чистая» зарплата — за вычетом НДФЛ, то что работник получает на руки.
Налоговая нагрузка на работодателя — от 30 до 20% с зарплаты сотрудников придется перечислить в бюджет.
🚫Поэтому многие предприниматели используют «серые» схемы — оформляют работников как ИП или как «самозанятых».
На практике такие действия приводят к налоговым проверкам, судам и к еще большим расходам — на налоги, штрафы, пени и судебные издержки, не говоря уже про нервы и время предпринимателя.
ВЗНОСЫ УМЕНЬШАЮТ НАЛОГ
Страховые взносы по работнику, как и те, которые ИП платит сам за себя, можно взять к зачету по УСН-доходы или патенту и уменьшить налог, но не более чем на 50%.
Вот такой расклад по налоговой нагрузке работодателя.
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