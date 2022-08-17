Сколько налогов платит работодатель?

Ставка страховых взносов с зарплаты работника — 30%

Если предприниматель (организация) относится к субъектам малого или среднего бизнеса, то

с зарплаты=МРОТ ставка — 30%

свыше МРОТ ставка — 15%.

Расчетный МРОТ берется тот, который установлен на начало года.

Эти платежи перечисляются в налоговую инспекцию.

Кроме страховых взносов в налоговую необходимо заплатить в ФСС (Фонд социального страхования) взносы от несчастных случаев на производстве (взносы на травматизм).

Ставка зависит от вида деятельности и класса риска — варьируется от 0,2% до 8,5%

РАССМОТРИМ НА ПРИМЕРЕ

ИП (вид деятельности — розничная торговля строительными материалами) в 2022 году оформил сотрудника с зарплатой 25000 рублей в месяц.

ЧТО ЗАПЛАТИТ?

Страховые взносы в налоговую:

МРОТ — 13890×30% = 4 167 руб.

свыше МРОТ — (25000-13890) х 15% = 1 666 руб. 50 коп.

Взносы на «травматизм» в ФСС в розничной торговле — ставка 0,2%:

25000×0,2% = 50 руб.

‼️Итого страховые взносы за работника — 5 883 руб. 50 коп. в месяц.

НДФЛ — 13% работодатель удерживает из заработной платы сотрудника и перечисляет в бюджет, дополнительной налоговой нагрузки нет.

Этот налог платит работник — обязанность работодателя удержать и перечислить.

Отсюда и понятия: «грязная» зарплата — с НДФЛ и «чистая» зарплата — за вычетом НДФЛ, то что работник получает на руки.

Налоговая нагрузка на работодателя — от 30 до 20% с зарплаты сотрудников придется перечислить в бюджет.

🚫Поэтому многие предприниматели используют «серые» схемы — оформляют работников как ИП или как «самозанятых».

На практике такие действия приводят к налоговым проверкам, судам и к еще большим расходам — на налоги, штрафы, пени и судебные издержки, не говоря уже про нервы и время предпринимателя.

ВЗНОСЫ УМЕНЬШАЮТ НАЛОГ

Страховые взносы по работнику, как и те, которые ИП платит сам за себя, можно взять к зачету по УСН-доходы или патенту и уменьшить налог, но не более чем на 50%.

Вот такой расклад по налоговой нагрузке работодателя.

Если остались вопросы — задавайте в комментариях или в сообщениях!