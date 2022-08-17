Как платить налоги с кэшбэка от банка?

Если вы физическое лицо и получаете бонусы от банка на свою личную карту, то можете быть спокойны – налог с этой суммы не платится. Если вы предприниматель, то стоит прочитать данный пост

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ИП (ООО) на УСН

Если ваш банк за оборот по расчетному счету начисляет вам баллы, которые вы конвертировали в рубли, то для вас - это ДОХОД, который облагается по УСН.

Данный вид дохода называется внереализационный, так как он не от вашей основной деятельности.

Но деньги поступили на расчетный счет ИП (или ООО), так что отчитаться и заплатить налоги - это ОБЯЗАННОСТЬ, а не право.

Сумму, поступившую на расчетный счет от кешбэка в виде рублей, вы включаете в доход в том месяце, когда вам поступили денежные средства.

Ставка налога зависит от объекта налогообложения - 6% или 15%

ИП на патенте

Патента на кешбэк нет, поэтому если банк вам зачислил бонусы на расчетный счет, то это ваш доход в зависимости от основной системы налогообложения.

УСН или ОСНО

  • УСН (доходы) – отлично! Заплатите 6% с кешбэка и подайте декларацию по итогам года.
  • ОСНО – сложнее и дороже! ИП придется заплатить 13% НДФЛ и подать декларацию до 30 апреля следующего года, а ООО включает эту сумму в доходы по налогу на прибыль.

НДС платить и сдавать не нужно, так как доход внереализационный и НДС не облагается.

Думаете налоговая не заметит❓

Заметит, как только сдадите декларацию, потому что доходы от банк видны четко и в приходе назначение платежа выглядит примерно так:

🖊 «Выплата денежной премии по программе лояльности в сумме 5000 рублей без НДС»

Премии любят все - налоговая тоже😎получит премию, если найдёт ваш неучтенный доход.

В лучшем случае предпринимателя попросят внести кешбэк в КУДиР и доплатить налог, в худшем — придется еще доплачивать пени за каждый день просрочки и штраф.

Это 20% от неуплаченной суммы налога.

Следите за своими доходами - с бухгалтером это делать легче!

Ниже можете посмотреть информацию от Банка Точка – «Памятка по налоговому и бухгалтерскому учёту обмена баллов на рубли»

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Как платить налоги с кэшбэка от банка?

Если вы физическое лицо и получаете бонусы от банка на свою личную карту, то можете быть спокойны – налог с этой суммы не платится. Если вы предприниматель, то стоит прочитать данный пост

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