Маркировка рекламы с 1 сентября 2022 года

Суть Закона - проследить происхождение потраченного в Яндексе рекламного бюджета по гео РФ, проследить всю документально подтверждаемую цепочку оплат.

Если вы бюджета не касаетесь, то и данному Закону до вас дела нет.

Во избежание недоразумений рекомендую с сентября выставлять клиентам акты с детализацией, чтобы этот злополучный бюджет шел отдельной строкой, и в отчете указывать только эту сумму.

Если же вы работаете по CPA/CPL/... или просто детализация клиенту нежелательна - придется рисковать: в отчете указывать номер акта клиенту, но сумму - по фактическому расходу в Яндексе за месяц.

Получается, что ответственным за передачу данных является участник, находящийся в цепочке непосредственно перед Яндексом.

Для прямого рекламодателя - это он сам.

Для агентства - само агентство (плюс оно же должно знать и указать всю цепочку посредников до него).

Как узнать всю цепочку? На основе заключенных договоров!

Например, если у вас договор с конечным рекламодателем, и вы рекламируете его же услуги - тут все очевидно.

Если же у вас договор с каким-то субагентством, а вы рекламируете услуги третьих лиц - надо затребовать у субагентства данные по более глубинным звеньям цепи, вплоть до конечных рекламодателей.

Согласие на передачу информации в ЕРИР юридически входит в часть сведений, которые заказчик обязан предоставить исполнителю для размещения рекламы по договору между ними.

Если вдруг заказчик согласие не дает и данные по более глубинным звеньям цепи не предоставляет - лучше от греха приостановить всю его рекламу с 1 сентября с обоснованием "Непредоставление необходимой информации в соотвествии с пунктом договора №..."

На кого зарегистрированы аккаунты, кто занимается обслуживанием рекламы, кто подает данные в ЕРИР - данному Закону это не интересно.

Как прямой рекламодатель, так и агентство могут делать это как сами, так и поручить непосредственно исполнителю, или же вообще нанять стороннего персонажа на данную работу.

Ответственность/штраф за непередачу/несвоевременную передачу/некорректные данные "прилетит" ответственному за нее участнику цепочки.

Но если есть в наличии все необходимые договора о перепоручении данной работы иному лицу - с него потом возможно требовать компенсацию нанесенного ущерба.

Уверен, осталась еще куча вопросов о разных технических деталях, будем ждать пояснений от Яндекса и прочих операторов.

Пока кара никого не ждет. До марта 2023 года Роскомнадзор не собирается никого штрафовать. По мере "обкатки" процесса маркировки появятся уточнения по блогерам и ответственности за нарушения.

Всем благоприятного бизнеса!