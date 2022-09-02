В «Трибуне» на этой неделе рассказывали о контроле НДС, маркировке рекламы и инвестициях в недвижимость. А в пятницу лучшему блогеру вручим приз❗

Иллюстрация: Кирилл Руденко / Клерк

Что такое Трибуна «Трибуна» — это персональные некоммерческие блоги пользователей. Блог ведет конкретный человек от своего имени, чтобы высказать мнение, поделиться историей, обсудить новости. В «Трибуне» нет (или почти нет — Роскомнадзор не дремлет) модерации. Ваш текст сразу появится в ленте. Допустимо писать на любые темы, но без рекламы. Важные и интересные посты по налогам, учету, юриспруденции, менеджменту, предпринимательству «Клерк» продвигает на главной странице, в рассылках и в соцсетях.

Внимание, внимание❗ Мы решили каждый месяц поощрять лучшего блогера подпиской «Клерк.Премиум» на полгода. Впервые приз победителю вручим в пятницу, 2 сентября. У вас еще есть время написать самый крутой пост❗

Ну а пока редакция «Клерка» отобрала 10 самых интересных постов «Трибуны» за последнюю неделю. Вот наш рейтинг.

1. Маркировка рекламы с 1 сентября 2022 года Автор: happy@ О чем текст: О том, что с 1 сентября 2022 года вступают в силу поправки в федеральный закон «О рекламе». И о том, что со всем этим делать. Чем хорош: Актуальностью. Автор простым языком объясняет, что изменится для с 1 сентября для тех, кто работает с рекламой. Рекомендует выставлять клиентам акты с детализацией, чтобы рекламный бюджет шел отдельной строкой. И в отчете указывать только эту сумму. Если же вы работаете по CPA/CPL/... или просто детализация клиенту нежелательна, придется рисковать. В отчете указывать номер акта клиенту, но сумму — по фактическому расходу в Яндексе за месяц.

2. Кошмар! Люди заняты не на 100%! Автор: Бухонин Юрий О чем текст: О повсеместной тяге менеджеров к тому, чтобы подчиненные «не сидели, а работали!». На практике это желание очень часто перерастает в «делайте хоть что-то, только не сидите!». В результате, у сотрудников предприятия, на любом уровне иерархии, возникает практически органическое неприятие своей ежедневной работы. Чем хорош: Открывает глаза. Ведь на практике такой подход начисто отбивает у людей привычку и желание мыслить «длинными» результатами. Если вы делаете что-то, результат чего будет виден не сразу, то вам просто нечего предъявить начальству на вопрос «Чем ты занимался?». Поэтому, со временем, почти на любом предприятии, огромный процент общего рабочего времени сотрудников занимает пустая беготня и хлопанье крыльями.

3. Как использовать судебный приказ в арбитражном процессе Автор: Омельченко Ольга О чем текст: О полезном инструменте арбитражного процесса в работе юриста — судебном приказе. Решение о выдаче такого приказа принимает судья единолично. Судебный приказ по своей природе обладает свойствами исполнительного документа. Чем хорош: Ликбезом. Думаю, не все специалисты слышали о таком инструменте и используют его в работе. Не говоря уж о неспециалистах. Автор статьи рассказывает, как использовать судебный приказ. Обращает внимание, что на важные процессуальные моменты: необходимость своевременно получать почтовую корреспонденцию, отслеживать картотеку арбитражных дел, подавать возражения в случае необоснованности требований, чтобы гарантированно обеспечить защиту прав своего бизнеса.

4. Популярный и часто задаваемый вопрос: «Контроль НДС» Автор: Лариса Турах О чем текст: О новшествах самой интересной для налогоплательщиков подсистемы АИС Налог-3 — «Контроль НДС». Ранее известной под названием АСК НДС-2. Чем хорош: Показывает то, что скрыто. Оказывается, за последний год «Контроль НДС» модернизировали. Ранее программный комплекс позволял строить дерево связей — цепочки НДС. И присваивал одну из трех степеней риска каждому налогоплательщику. Но сейчас на дереве связей стало видно не только направление движения товарных потоков (вычетов по НДС), но и направление движения денежных средств. Фактически, у инспектора появилась возможность автоматически и практически мгновенно выявить применение схемы уклонения от налогообложения с использованием бумажного НДС, когда платить за товар налогоплательщик не планировал изначально.

5. ЦБ смягчил правила продажи банками наличной валюты населению Автор: Frank Media О чем текст: О том, что желающим купить валюту «недружественных» стран, сделать теперь это будет легче. Чем хорош: Эксклюзивностью. Люди поделились с читателями «Клерка» новостью, которой больше ни у кого нет. И не намного позднее, чем эта новость вышла на их собственных площадках.

6. Как инвестировать в «недвижимость всегда растет» без недвижимости и стоит ли? Автор: igotosochi О чем текст: Об инвестициях в закрытые паевые инвестиционные фонды недвижимости на примере ЗПИФН от нескольких крупных брокеров. Чем хорош: Аналитикой. Автор обратил внимание, что Альфа-Капитал собирает новый ЗПИФ на недвижимость — «Коммерческие метры» и решил посмотреть, как у российских брокеров обстоят дела с ЗПИФами на недвижимость.

7. Кого и как вызывают на допрос налоговики, и можно ли не прийти Автор: anischenko_av О чем текст: О письме Минфина от 08.08.2022 № 03-02-07/76644, в котором чиновники напомнили, что могут вызвать на допрос в инспекцию практически любого человека. Ведь всегда можно сказать: «были подозрения, что он что-то знает». Чем хорош: Полезностью. Автор рассказал, кого и как вызывают на допрос налоговики, и можно ли этого избежать. В частности, дал рекомендации тем, кто не хочет идти на допрос: сослаться на здоровье;

уехать в командировку;

уйти в отпуск далеко и надолго;

продемонстрировать запрет от руководства отлучаться куда-либо в рабочее время.

8. Правомерное выделение IT-подразделения или необоснованная налоговая выгода Автор: AdvokatKharitonov О чем текст: О том, будет ли рассматриваться в качестве нарушения налогового законодательства выделение IT-подразделения в отдельную компанию, либо создание новой компании и перевод в нее сотрудников такого подразделения, либо перепрофилирование уже имеющейся компании. Чем хорош: Подробным разбором вопроса. Автор рекомендует иметь четкое обоснование экономической логики выделения IT подразделения. Надлежащим образом подготовить документы по такому выделению. Осуществить фактическое разделение деятельности — корректно распределить персонал, офисные площади и т.п.

9. Что выбрать — самозанятость или ИП? Автор: employ24 О чем текст: О плюсах и минусах самозанятости в сравнении со статусом ИП. Чем хорош: Автор нашел пять преимуществ самозанятости и четыре недостатка. Привел достаточно аргументов, чтобы мы принимали взвешенное решение. Его вывод: однозначного ответа на вопрос нет. Все зависит от целей и сферы вашей деятельности.