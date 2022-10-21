Как отчитываться об открытии иностранных счетов в ФНС?

Существует обязанность уведомлять налоговую об открытии, закрытии зарубежного счёта и смене реквизитов прописана в ч. 2 ст. 12 и ч. 10 ст. 28 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Россия обменивается налоговыми данными с 79 государствами дальнего зарубежья и 12 территориями. СНГ и вовсе начали автоматический обмен данными о доходах и имуществе бизнеса и граждан, так что у налоговой есть возможность узнать о наличии счетов за границей.

Самый простой и доступный способ подать уведомление — направить его через личный кабинет ФНС.

Вариантов регистрации в личном кабинете несколько:

Личный визит в любую инспекцию, где выдадут логин и пароль для доступа. Это можно сделать в том числе с помощью представителя. Но предварительно придётся оформить доверенность.

С помощью подтверждённой учётной записи на Госуслугах.

После того как получен логин и пароль, надо сразу заказать электронную подпись. Она пригодится для отправки документов.

Для этого необходимо зайти в раздел «Жизненные ситуации» и выбрать «Прочие ситуации». Далее нужно найти раздел «Нужна электронная подпись», выбирать вариант хранения сертификата и отправить запрос. Электронная подпись может выдаваться за несколько минут, а может — за сутки, поэтому мы и рекомендуем сделать её заранее, чтобы не задерживать отправку документов.

📍Как отправить уведомление об открытии иностранных счетов в ФНС?

Когда есть логин и пароль от личного кабинета и электронная подпись, можно приступать к отправке документов.

Зайдите в раздел «Жизненные ситуации» и выберете пункт «Информирование о счёте в банке, расположенном за пределами РФ".

Выберете действие «Уведомить об открытии счёта (вклада) в банке или иной организации финансового рынка за пределами территории РФ".

В открывшейся форме надо заполнить все обязательные поля.

Стоит пояснить пункт «Признак уведомления». Первая строка — для налоговых резидентов, вторая — для нерезидентов.

Напомним, что резиденты — те, кто проживают в РФ более 183 дней в календарном году, нерезиденты — те, кто проживают в РФ менее 183 дней в календарном году.

Здесь же надо заполнить сведения о счёте — номер, дату открытия, валюту и вписать сведения об организации, где открыт этот счёт.

В поле «номер налогоплательщика» надо внести номер, который присваивает налоговый номер другой страны, аналог нашего ИНН.

4️⃣ Последний шаг — подписание документа электронной подписью.

📍Как уведомить налоговую о движении средств по счёту?

Итак, об открытии счёта вы уведомили налоговую. После этого надо будет ежегодно отчитываться о движении средств по нему. Проще говоря, придётся сообщать о том, сколько денег проходит через иностранный счёт. Напоминаем, что отчитываться надо не только по банковским счетам, но и по брокерским.

(какие исключения из этого правила есть смотрите в предыдущем посте)

📍В отчёте указываются такие данные:

🔸сумма на 1 января отчётного года (либо на дату открытия счёта, если отчёт подаётся впервые)

🔸сумма на 31 декабря отчётного года (либо на дату закрытия счёта);

общая сумма поступлений

🔸общая сумма списаний

Как видим, расписывать все операции не нужно.

📍Отчёт подаётся через личный кабинет налоговой.

Следует зайти в раздел «Жизненные ситуации» и выбрать операцию «Отправить отчёт о движении средств и иных финансовых активов по счёту (вкладу) и о переводах средств с использованием ЭСП).

За нарушение срока представления отчёта более чем на 30 дней для физических лиц предусмотрен штраф от 2 500 до 3 000 рублей. Повторное нарушение повлечёт штраф до 20 000 рублей.