Меня опять не взяли на работу

Собеседования для большинства людей - стресс.

Сначала ждешь собеседование - волнуешься, потом проходишь собеседование - переживаешь еще больше, потом ждешь ответ рекрутера - уровень стресса зашкаливает.

Как избежать ненужных волнений и удачно пройти интервью.

Вот гайд:

Подготовительный этап

Ознакомьтесь с информацией о компании и прочитайте еще раз внимательно описание вакансии

Обратите внимание, какие требования к кандидату. Если не всем пунктам соответствуете, не переживайте - вас уже пригласили на собеседование. Подумайте, как быстро освоить тот или иной пункт в требованиях к вакансии

Прочитайте обязанности и вспомните релевантный опыт. На этом делайте акцент, рассказывая о себе на собеседовании

Подготовьте себя: прочитайте своё резюме (как правильно его составить читайте тут)

На собеседовании попросят рассказать о себе. Вот тут важно понимать, что рекрутеру не интересно слушать о том, где вы выросли и какая погода там весной, о периоде взросления и первых успехах в учебе тоже не интересно. Нужно коротко и четко дать информацию о себе, которая поможет оценить профессиональные качества.

Например: "Меня зовут Наталья Иванова. Мне 35 лет. Замужем, есть сын. Ему 10 и он самостоятельный). Уже 14 лет работаю бухгалтером, а последние 7 лет главным бухгалтером. Опыт управления отделом бухгалтерии 3 года, в подчинении 4 человека. Работала с разными системами налогообложения. Давайте расскажу больше об опыте работы, начну с последней компании?"

Вспомните названия компаний, какие должности занимали, что делали, какие результаты были.

Запишите себя на диктофон, а ещё лучше на видео. Но даже зеркало будет отличным помощником. Задача на данном этапе посмотреть как говорите, жестикулируете и сколько раз делали большие паузы или заполняли их пустым “эээээээ”.

Пока рассказываете о себе, рекрутер вас изучает.

Настрой и внешний вид

Будьте позитивны, улыбайтесь. Никто не хочет работать с уставшим, негативным бухгалтером.

Сядьте удобно, вещи положите рядом на стул или куда предложит рекрутер. Только, пожалуйста, не сидите в верхней одежде и не держите ее в руках.

Оглянитесь вокруг, успокойтесь, улыбнитесь)

Слушай и говори

Внимательно слушайте рекрутера, отвечайте на вопросы по существу. Приводите в пример конкретные ситуациях.

Не отзывайтесь негативно о бывших компаниях, коллегах и руководстве. Не переходите на личности.

Будьте конструктивны в своей критике.

Сложные вопросы

Подготовьтесь сразу к возможным неудобным вопросам

Желаемый уровень дохода. В голове проносятся мысли” Какую сумму назвать, чтобы точно взяли и так, чтобы не продешевить” Посмотрите вакансии аналогичные той должности, которую ищите, если указанный уровень зарплаты соответствует вашим ожиданиям - смело озвучивайте. Если ожидания выше - подготовьте аргументы, почему стоите дороже)

Причины ухода из компании и если работаете, почему планируете увольняться. Будьте честными и объективными. "Собственное желание" - это не причина, нужны подробности

Расскажите о крупной ошибке, которую совершили. Не бойтесь рассказывать об ошибках. Главное, расскажите как решили вопрос и какой опыт получили. Акцент на решение, а не на том, что вы не виноваты

Главное помните, на собеседовании не только вас оценивают, но и вы принимаете решение, хотите работать здесь или нет.

P.S. Список неудобных вопросов может быть длинным)) В комментариях можем его дописать)