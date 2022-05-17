Велосипедный выезд разработки Клерка

В воскресенье программисты Клерка спонтанно решили устроить совместные покатушки в горах. Выложу немного фотографий чтобы было понятно, как мы тут весело живём.

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В Краснодаре хорошая погода, а вело сезон длится от 6 до 12 месяцев в году в зависимости от стойкости велосипедиста. В пятницу на планёрке спонтанно решили поехать в воскресенье покататься в окрестные горы. До горы Собер Баш ехать на машине меньше часа.

Доехали, высадились и в путь.

Сначала там часа полтора трассы:

Потом красивый мостик:

Потом подъём и спуск:

Дальше мытьё велосипедов и назад к машине — снова трасса.

В общем, подтвердили в очередной раз, что в Клерке сильные программисты и хорошо провели воскресенье. Понравилось, что это хоть и похоже со стороны на тим билдинг, и возможно по сути это он и есть, но на самом деле, всё было спонтанно. Просто поехали потому что можем.

Спасибо всем участникам.

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