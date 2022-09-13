Обновление редактора блогов

История вопроса
С марта этого года на «Клерке» функционирует Трибуна — место, где любой посетитель сайта может начать вести свой блог и обрастать своей аудиторией.
Одновременно с этим у нас давно и активно функционируют блоги компаний — почти то же что и трибуна, только для бизнеса. И в отличие от трибуны, в блогах разрешена реклама.
Пользователи трибуны давно заметили, что у них появился прекрасный новый редактор для написания постов. А вот бизнес-клиенты всё время пользовались старым и менее удобным.
Мы не давали бизнесу новый редактор по нескольким причинам:
- С одной стороны, хотелось опробовать работу нового редактора на людях вроде меня, нашей команды, другой лояльной аудитории, прежде чем предлагать в качестве платного продукта;
- Но основная причина, что у бизнеса есть специфические задачи — им нужно собирать заявки.
Чтобы собирать заявки у нас есть так называемые лид-формы, которые можно вставлять прямо в статью блога и получать горячие лиды для своего бизнеса. И вот в старом редакторе можно было вставлять эти лид формы, а в новом такой возможности не было, поэтому бизнес и продолжал пользоваться старым.
Что изменилось вчера
На прошлой неделе наша разработка наконец завершила этап по внедрению лид-форм в новый редактор. Мы переключили на него бизнес-клиентов.
Вот как выглядел старый редактор:
А вот так выглядит новый:
Подробнее про лид-формы
Чтобы начать собирать заявки, нужно подключить компанию к одному из тарифов, о чём подробнее можно почитать здесь.
Существуют два типа форм:
- Сбор заявок — можно собирать от читателей вашего блога контактные данные, по которым дальше вы можете связаться с потенциальными клиентами и начать работу.
- Реклама — если нет времени объяснять и надо просто организовать ссылку на свой сайт, дальнейшие действия по сбору контактов в этом случае должны предприниматься разместившей форму компанией.
В новом редакторе после нажатия на кнопку добавления формы мы выбираем тип:
Сами формы сейчас тоже находятся в процессе редизайна. В редакторе они уже выглядят по новому, а в итоговом отображении в материалах на сайте — ещё по старому: мы изменим оформление в течении пары недель.
Форма сбора заявок
Если выбрать форму для сбора заявок, то дальше начинается настройка этой формы:
Обратите внимание, что почти всё что видно на скрине редактируется:
- Общий заголовок и краткое описание предложения (то что на голубом форне);
- Изображение;
- Заголовок и описание внутри формы — эти поля не обязательные, если их не заполнять — они просто не отобразятся;
- То что нас давно просили — редактирование текста кнопки. Я далёк от маркетинга, но оказываться «Отправить», «Получить», «Заказать» и «Купить» — это очень важное различие для маркетолога.
Вот так может выглядеть в редакторе настроенная форма. Ещё одна штука о которой нас давно просили — возможность редактировать формы. Раньше их можно было только удалять и добавлять заново (довольно неудобно если ошибся в одной букве).
Из-за того, что отображение в статьях пока старое, результат вы видите сейчас так:
Смена оформления форм в статьях, чтобы они выглядели так же красиво как и в редакторе подъедет в течении пары недель, тогда и порадуемся вместе.
Форма «реклама» (ссылка)
Эта форма чуть проще — тут нужно указать изображение и сайт на который мы хотим перенаправлять пользователей. В редакторе это выглядит так:
Тоже всё настраивается и ссылка и кнопка и заголовок и изображение. После этого результат в тексте может выглядить например так:
Но аналогично предыдущей, пока вы его видите в тексте так:
Неочевидные плюсы
Мне как человеку, который сам пишет в трибуну, 100% очевидно, что новый редактор сильно удобнее старого.
Но ещё есть менее очивидные плюсы:
- Самый главный — мы работаем сейчас над переездом редакции, их жизнь сильно упроститься. Тот редактор которым они пользуются (да, у нас есть ещё и третий редактор) наименее удобный из всех на сайте и я его скриншоты даже стесняюсь прилагать.
- Два одновременно существуюзих редактора требуют больше поддержки, сайт работает немного медленнее, ошибки надо исрпавлять в двух местех. От этого всего мы вот-вот избавимся, надо только убедиться что новый редактор окончательно и безошибочно заработал для всех.
Планы
Редактор сейчас не то чтобы идеален, но приближается к этому. Пользоваться им уже приятно и возможностей в нём прибавилось. Дальше мы будем делать вот что:
- Доведём отображение форм на сайте до идентичного состояния с редактором, чтобы они выглядели точто так же как и при редактировании;
- Порадуем нашу редакцию — дадим им возможность писать статьи и новости так же удобно как вы можете писать в свою трибуну;
- Добавим возможность вставлять в редакторе опросы (по всей вероятности, эта возможность будет не только у бизнеса, но и у блоггеров трибуны);
- Будем работать над стабильностью нового редактора;
- Будем видоизменять стили оформления текста в редакторе. Наша конечная цель, чтобы текст при редактировании выглядел максимально похожим на то что будет потом на сайте (шрифты, отступы, размеры, цвета) и тут есть ещё над чем поработать.