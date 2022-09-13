Обновление редактора блогов

История вопроса

С марта этого года на «Клерке» функционирует Трибуна — место, где любой посетитель сайта может начать вести свой блог и обрастать своей аудиторией.

Одновременно с этим у нас давно и активно функционируют блоги компаний — почти то же что и трибуна, только для бизнеса. И в отличие от трибуны, в блогах разрешена реклама.

Пользователи трибуны давно заметили, что у них появился прекрасный новый редактор для написания постов. А вот бизнес-клиенты всё время пользовались старым и менее удобным.

Мы не давали бизнесу новый редактор по нескольким причинам:

С одной стороны, хотелось опробовать работу нового редактора на людях вроде меня, нашей команды, другой лояльной аудитории, прежде чем предлагать в качестве платного продукта;

Но основная причина, что у бизнеса есть специфические задачи — им нужно собирать заявки.

Чтобы собирать заявки у нас есть так называемые лид-формы, которые можно вставлять прямо в статью блога и получать горячие лиды для своего бизнеса. И вот в старом редакторе можно было вставлять эти лид формы, а в новом такой возможности не было, поэтому бизнес и продолжал пользоваться старым.

Что изменилось вчера

На прошлой неделе наша разработка наконец завершила этап по внедрению лид-форм в новый редактор. Мы переключили на него бизнес-клиентов.

Вот как выглядел старый редактор:

А вот так выглядит новый:

Подробнее про лид-формы

Чтобы начать собирать заявки, нужно подключить компанию к одному из тарифов, о чём подробнее можно почитать здесь.

Существуют два типа форм:

Сбор заявок — можно собирать от читателей вашего блога контактные данные, по которым дальше вы можете связаться с потенциальными клиентами и начать работу. Реклама — если нет времени объяснять и надо просто организовать ссылку на свой сайт, дальнейшие действия по сбору контактов в этом случае должны предприниматься разместившей форму компанией.

В новом редакторе после нажатия на кнопку добавления формы мы выбираем тип:

Сами формы сейчас тоже находятся в процессе редизайна. В редакторе они уже выглядят по новому, а в итоговом отображении в материалах на сайте — ещё по старому: мы изменим оформление в течении пары недель.

Форма сбора заявок

Если выбрать форму для сбора заявок, то дальше начинается настройка этой формы:

Обратите внимание, что почти всё что видно на скрине редактируется:

Общий заголовок и краткое описание предложения (то что на голубом форне);

Изображение;

Заголовок и описание внутри формы — эти поля не обязательные, если их не заполнять — они просто не отобразятся;

То что нас давно просили — редактирование текста кнопки. Я далёк от маркетинга, но оказываться «Отправить», «Получить», «Заказать» и «Купить» — это очень важное различие для маркетолога.

Вот так может выглядеть в редакторе настроенная форма. Ещё одна штука о которой нас давно просили — возможность редактировать формы. Раньше их можно было только удалять и добавлять заново (довольно неудобно если ошибся в одной букве).

Из-за того, что отображение в статьях пока старое, результат вы видите сейчас так:

В трибуне запрещена реклама и коммерческая деятельность, поэтому и форм тут по идее не должно быть, но я, пользуясь служебным положением, показываю их (заявки с форм в этом посте никуда не пойдут).

Смена оформления форм в статьях, чтобы они выглядели так же красиво как и в редакторе подъедет в течении пары недель, тогда и порадуемся вместе.

Форма «реклама» (ссылка)

Эта форма чуть проще — тут нужно указать изображение и сайт на который мы хотим перенаправлять пользователей. В редакторе это выглядит так:

Тоже всё настраивается и ссылка и кнопка и заголовок и изображение. После этого результат в тексте может выглядить например так:

Но аналогично предыдущей, пока вы его видите в тексте так:

Неочевидные плюсы

Мне как человеку, который сам пишет в трибуну, 100% очевидно, что новый редактор сильно удобнее старого.

Но ещё есть менее очивидные плюсы:

Самый главный — мы работаем сейчас над переездом редакции, их жизнь сильно упроститься. Тот редактор которым они пользуются (да, у нас есть ещё и третий редактор) наименее удобный из всех на сайте и я его скриншоты даже стесняюсь прилагать.

Два одновременно существуюзих редактора требуют больше поддержки, сайт работает немного медленнее, ошибки надо исрпавлять в двух местех. От этого всего мы вот-вот избавимся, надо только убедиться что новый редактор окончательно и безошибочно заработал для всех.

Планы

Редактор сейчас не то чтобы идеален, но приближается к этому. Пользоваться им уже приятно и возможностей в нём прибавилось. Дальше мы будем делать вот что: