🔥 Конкурс. Отбор. Голосование. Подписка на полгода в подарок и другие призы!

Для тех кто тут впервые, мы провели конкурс, в результате собрали варианты для названия нового продукта. Было более 100 участников. Выбирали как и мы, так и пользователи «Клерка», в топ выбились:
«Главное» — это мой вариант, сам раздел может называться как угодно, а первая страница, где бухгалтер видит все важные события за день — это просто «Главная» или «Главное», как главная Клерк.Ру, только для проф.бухгалтера.
«Табло» — пока лидер по лайкам, предложил пользователь @IriEro, 14 человек проголосовали за него, сам автор объяснил в чем смысл, мне лично откликнулось
Так уже сверху всё рассказали. Представляете, как звучит: "Сейчас гляну в табло бухгалтера"?!
«Клерк.Пульс» – 9 лайков, емко, придумал @garda.
«БухБорд» — ну тут все понятно, дашборд, что супер верно описывает данный раздел, 6 лайков, автор @mizeri.
«БухТочка» — залетаем в тренды вместе с макдаком, придумал @Whinny Buh.
«Клерк.Монитор» или «БухМонитор» — текущий вариант за @ToT, емко определяет происходящее.
Давайте выбирать 🤩
Кстати, хочу напомнить, что победитель получается подписку «Клерк.Премиум» на полгода, там курсы, обучение — вот это вот все, а второе и третье место по голосам получат утешительные призы, доступ к сервису «Консультации» на месяц и платным статьям «Разборы» на месяц соотвественно.
Если вдруг, придумаете супер вариант, не держите в себе, пишите в комментарии, возможно ваш креатив переплюнет все варианты которые были до вас и вы выиграете 😉