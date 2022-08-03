🔥 Конкурс. Отбор. Голосование. Подписка на полгода в подарок и другие призы!

Или как из 200 вариантов выбрать один... 😮‍💨😮‍💨😮‍💨

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🔥 Конкурс. Отбор. Голосование. Подписка на полгода в подарок и другие призы!

Для тех кто тут впервые, мы провели конкурс, в результате собрали варианты для названия нового продукта. Было более 100 участников. Выбирали как и мы, так и пользователи «Клерка», в топ выбились:

«Главное» — это мой вариант, сам раздел может называться как угодно, а первая страница, где бухгалтер видит все важные события за день — это просто «Главная» или «Главное», как главная Клерк.Ру, только для проф.бухгалтера.

«Табло» — пока лидер по лайкам, предложил пользователь @IriEro, 14 человек проголосовали за него, сам автор объяснил в чем смысл, мне лично откликнулось

Так уже сверху всё рассказали. Представляете, как звучит: "Сейчас гляну в табло бухгалтера"?!

«Клерк.Пульс» – 9 лайков, емко, придумал @garda.

«БухБорд» — ну тут все понятно, дашборд, что супер верно описывает данный раздел, 6 лайков, автор @mizeri.

«БухТочка» — залетаем в тренды вместе с макдаком, придумал @Whinny Buh.

«Клерк.Монитор» или «БухМонитор» — текущий вариант за @ToT, емко определяет происходящее.

Давайте выбирать 🤩

Кстати, хочу напомнить, что победитель получается подписку «Клерк.Премиум» на полгода, там курсы, обучение — вот это вот все, а второе и третье место по голосам получат утешительные призы, доступ к сервису «Консультации» на месяц и платным статьям «Разборы» на месяц соотвественно.

Если вдруг, придумаете супер вариант, не держите в себе, пишите в комментарии, возможно ваш креатив переплюнет все варианты которые были до вас и вы выиграете 😉

Михаил Незговоров
Михаил Незговоров
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