🔥 Конкурс. Отбор. Голосование. Подписка на полгода в подарок и другие призы!

Для тех кто тут впервые, мы провели конкурс, в результате собрали варианты для названия нового продукта. Было более 100 участников. Выбирали как и мы, так и пользователи «Клерка», в топ выбились:

«Главное» — это мой вариант, сам раздел может называться как угодно, а первая страница, где бухгалтер видит все важные события за день — это просто «Главная» или «Главное», как главная Клерк.Ру, только для проф.бухгалтера.

«Табло» — пока лидер по лайкам, предложил пользователь @IriEro, 14 человек проголосовали за него, сам автор объяснил в чем смысл, мне лично откликнулось

Так уже сверху всё рассказали. Представляете, как звучит: "Сейчас гляну в табло бухгалтера"?!

«Клерк.Пульс» – 9 лайков, емко, придумал @garda.

«БухБорд» — ну тут все понятно, дашборд, что супер верно описывает данный раздел, 6 лайков, автор @mizeri.

«БухТочка» — залетаем в тренды вместе с макдаком, придумал @Whinny Buh.

«Клерк.Монитор» или «БухМонитор» — текущий вариант за @ToT, емко определяет происходящее.

Давайте выбирать 🤩

Если вдруг, придумаете супер вариант, не держите в себе, пишите в комментарии, возможно ваш креатив переплюнет все варианты которые были до вас и вы выиграете 😉