«Отчет-ник» за декабрь

Про «Отчет-ник»

Привет

Это я

Еще в очередной раз, я — Миша, делаю дизайн Клерка. Всякие неудобные кнопки в неудачных местах и разные удобные кнопки в нужных местах — это все ко мне и благодарность и неприязнь. Можно высказать в личку :)

Про что речь

Каждое +- первое число месяца, каждый желающий сотрудник в «Клерке» готовит выступление о своей работе за прошлый месяц. Я не исключение и собственно про это и будет этот цикл статей. Я буду делиться своими презентациями, шутками и историями, которые я рассказываю на самих выступлениях, иногда будет кратко, иногда нет :). А самое главное, я немного поделюсь как вообще делать такие презентации и отчеты, это все также будет в этом цикле.

Поехали. Презентация за декабрь.

Концепция

Слайд №2. Основная идея презентации.

Я долго думал над тематикой и выбрал «Поздравление президента», как я вообще к этому пришел? Он с нами каждый год, мы ждем именно его в 00:00 и он четко ассоциируется с Новым годом, а Новый год четко ассоциируется с декабрем. В общем вот такая логика :)

Совет №1 Хотите необычный креатив, идите по ассоциациям и самые странные и нелогичные берите в работу. Вас могут осудить, но будут те, кому понравится.

Слайд №3. Перебивка, подкрепляющая концепцию.

Я думаю даже если вы читаете эту статью по картинкам, а не по буквам, до вас сразу дойдет мысль «Декабрь - Владимир Владимирович - Куранты - Новый год».

Шутки, отсылки, отступления.

Слайд №4. Рассказываю, как у нас раньше были релизы и рабочие процессы.

В целом вся история с перебивкой нужна, чтобы разбавить общение с аудиторией, вас должны воспринимать не как докладчика, а как друга, который рассказывает историю, обычно мне такие отступления помогает успокоиться, ибо выступать даже перед 2 людьми это стресс.

Слайд №5. А тут говорю как они изменились. У нас появился тестировщик и стало жить проще.

Слайд №6. И закрепляю все случайным кадром из офиса, который всех веселит.

Тут основной смысл, показать живую атмосферу вас и коллег, ваши рабочие процессы, отношения, рабочие чаты и привычных всем людей, которые откликаются. Все сразу расслабляются, улыбаются и потом вас лучше и легче слушают.

Возвращаемся к основной теме и результатам работы за ноябрь.

Слайд №7. Тут начинается прослеживаться идея годов и сроков.

Ну и еще, Клерку 21 год, президент руководит страной +- 21 год, соотвественно возраст Клерка ровесник срока. И да, в отделе дизайна ничего не употребляют, чистые ассоциации :)

Слайд №7. Нашли стиль для обложек видеоконтента.

Слайд №8. Небольшое отступление. Как нас благодарят.

Слайд №9. Разрабатывали мерч и думали где его шить.

Слайд №10. С маркетологом переделали лендинг основного продукта.

Слайд №11. Переделали внутренний продукт. Тут показываю как было.

Слайд №12. А тут как стало.

Совет №2 Люди любят визуал и сравнение. Было / стало ничто никогда не перебьет, если вы показываете просто картинку красивой девушки после пластической операции, и говорите, до операции - она была страшной. Вам никто не поверит. А если вы покажите, вот она была вчера - страшной, а сейчас - красивая, люди буду дико удивлены и запишутся к вам на прием. (Хз почему пример из пластической хирургии, первое что пришло в голову)

Слайд №13. Помните слайд №7? Тут я рассказывал что у нас начал появляться брендинг и изменился стиль в графике на сайте.

Слайд №14. Инсайдерская информация. Скоро можно будет входить на Клерк по номеру телефона. Не зря ж вы его заполняли при регистрации.

Слайд №15. Еще поделился, что мы свертали пару книг. Скоро их можно будет купить, но про это уже не я рассказываю :)

Слайд №16. И в конце рассказал еще про наши инструкции для менеджером про продажам, как мы пытаемся им быстрее учиться процессам и вникать в продукт.

Слайд последний. Желаю всем хорошо работать.

Я пытался коротко это все описать, надеюсь было интересно, вернусь в январе и расскажу еще каких-нибудь лайфхаков.

p.s. Посетила мысль - «мы уже настолько прозрачная компания, что делаем отчеты о работе не только перед коллегами, но и перед аудиторией, демократия в чистом виде, если что на выборах за дизайнера, голосуйте за меня :)»