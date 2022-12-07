«Отчет-ник» за декабрь

Про «Отчет-ник»
Привет
Еще в очередной раз, я — Миша, делаю дизайн Клерка. Всякие неудобные кнопки в неудачных местах и разные удобные кнопки в нужных местах — это все ко мне и благодарность и неприязнь. Можно высказать в личку :)
Про что речь
Каждое +- первое число месяца, каждый желающий сотрудник в «Клерке» готовит выступление о своей работе за прошлый месяц. Я не исключение и собственно про это и будет этот цикл статей. Я буду делиться своими презентациями, шутками и историями, которые я рассказываю на самих выступлениях, иногда будет кратко, иногда нет :). А самое главное, я немного поделюсь как вообще делать такие презентации и отчеты, это все также будет в этом цикле.
Поехали. Презентация за декабрь.
Концепция
Я долго думал над тематикой и выбрал «Поздравление президента», как я вообще к этому пришел? Он с нами каждый год, мы ждем именно его в 00:00 и он четко ассоциируется с Новым годом, а Новый год четко ассоциируется с декабрем. В общем вот такая логика :)
Совет №1
Хотите необычный креатив, идите по ассоциациям и самые странные и нелогичные берите в работу. Вас могут осудить, но будут те, кому понравится.
Я думаю даже если вы читаете эту статью по картинкам, а не по буквам, до вас сразу дойдет мысль «Декабрь - Владимир Владимирович - Куранты - Новый год».
Шутки, отсылки, отступления.
В целом вся история с перебивкой нужна, чтобы разбавить общение с аудиторией, вас должны воспринимать не как докладчика, а как друга, который рассказывает историю, обычно мне такие отступления помогает успокоиться, ибо выступать даже перед 2 людьми это стресс.
Тут основной смысл, показать живую атмосферу вас и коллег, ваши рабочие процессы, отношения, рабочие чаты и привычных всем людей, которые откликаются. Все сразу расслабляются, улыбаются и потом вас лучше и легче слушают.
Возвращаемся к основной теме и результатам работы за ноябрь.
Ну и еще, Клерку 21 год, президент руководит страной +- 21 год, соотвественно возраст Клерка ровесник срока. И да, в отделе дизайна ничего не употребляют, чистые ассоциации :)
Совет №2
Люди любят визуал и сравнение. Было / стало ничто никогда не перебьет, если вы показываете просто картинку красивой девушки после пластической операции, и говорите, до операции - она была страшной. Вам никто не поверит. А если вы покажите, вот она была вчера - страшной, а сейчас - красивая, люди буду дико удивлены и запишутся к вам на прием. (Хз почему пример из пластической хирургии, первое что пришло в голову)
Я пытался коротко это все описать, надеюсь было интересно, вернусь в январе и расскажу еще каких-нибудь лайфхаков.
p.s. Посетила мысль - «мы уже настолько прозрачная компания, что делаем отчеты о работе не только перед коллегами, но и перед аудиторией, демократия в чистом виде, если что на выборах за дизайнера, голосуйте за меня :)»