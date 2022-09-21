Банк списал долги по кредиту. Когда у клиента может возникнуть налог?

Иногда банки прощают долги по кредитам людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. Но налоговые инспекторы считают, что у заемщика возникает доход, с которого нужно заплатить налог. Не каждый списанный долг приводит к экономической выгоде и налогу.

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Прощение долга связано с экономической выгодой

Доход — это экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки (статья 41 НК РФ). По общему правилу, при налогообложении учитываются все доходы, полученные физлицом (статья 210 НК РФ).

Прощение долга — это освобождение кредитором должника от имущественной обязанности (статья 415 ГК РФ). При этом у клиента банка образуется экономическая выгода в виде экономии на расходах по погашению долга и налогооблагаемый доход (определение Верховного Суда РФ от 16 декабря 2020 года № 49-КАД20-2-К6).

После прощения долга банк удержит налог или сообщит клиенту и в налоговую о полученном доходе (письмо ФНС России от 17 августа 2022 года № СД-4-3/10775@).

Нельзя простить несуществующий долг

Порой банк списывает долг по штрафам и комиссиям, с которыми клиент не согласен. Доход образуется лишь в случае, если задолженность у гражданина действительно имелась. Признание банком долга безнадежным — при возражениях клиента относительно долга — не говорит о получении дохода.

Списание долга может быть связано с тем, что банковские комиссии незаконны. В такой ситуации списание обусловлено не прощением долга, а отсутствием у заемщика обязательства по уплате комиссий. Эти действия не приводят к возникновению налога у клиента банка (обзор практики Верховного Суда РФ от 21 октября 2015 года).

Для того чтобы простить пени и штрафы, они сначала должны быть признаны должником или судом. Если должник не признал неустойку и нет судебного решения, то такие суммы не подлежат налогообложению (определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 26 января 2022 года № 88а-1355/2022).

Не каждый списанный долг образует доход

Не каждое списание долга является его прощением.

Так, банк выдал клиенту кредит и попытался вернуть деньги в судебном порядке. Но судебные приставы не смогли взыскать долг, и банк его списал. Банк выдал клиенту справку о получении дохода и необходимости уплатить НДФЛ в сумме 258 тыс. рублей. Суд взыскал с физлица налог на основании этой справки. Гражданин добился пересмотра дела (определение Верховного Суда РФ от 16 декабря 2020 года № 49-КАД20-2-К6). Как выяснилось, задолженность, с которой был исчислен налог, не являлась прощением долга. Поэтому справка банка, повлекшая начисление налога, незаконна (определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 15 декабря 2021 года № 88а-23147/2021).

В другой ситуации банк направил в налоговую справку о доходе клиента от списанного долга. Инспекция потребовала уплатить налог. Однако суд признал действия банка и налоговой неправомерными, поскольку банк не уведомил клиента о прощении долга и продолжил принимать меры к его взысканию. В такой ситуации у физлица не возникла экономическая выгода (определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 20 июня 2022 года № 88-9939/2022).

Банк списал безнадежный долг

В отношении списанных безнадежных долгов установлена налоговая льгота (пункт 62.1 статьи 217 НК РФ). Для получения льготы должны соблюдаться следующие условия:

  • должник не признается взаимозависимым лицом с кредитором и не является его работником;
  • такие доходы не являются материальной помощью или встречным исполнением обязательств.

Безнадежные долги — это долги с истекшим сроком исковой давности, а также долги, которые невозможно взыскать по причине отсутствия у должника имущества и по другим основаниям (пункт 2 статьи 266 НК РФ).

Подобные долги не прощаются, а списываются по объективным причинам. У физлица не возникает налог с суммы списанного долга (письмо Минфина России от 7 июня 2022 года № 03-04-06/53884).

Итак, при списании банком долга не нужно торопиться платить налог. Сначала надо выяснить, привела ли эта операция к образованию дохода, который облагается налогом.

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Олег Мясников
Олег Мясников

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