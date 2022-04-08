Стоимость нефти в США снова опустилась ниже $100

Подобные показатели стали самыми низкими с середины марта.

Что происходит?

Динамику цен на нефть эксперты связывают с сообщениями о том, что страны-участницы Международного энергетического агентства (МЭА) готовятся выпустить на рынок 120 млн баррелей нефти из своих резервов. Об этом накануне писала газета The Wall Street Journal (WSJ). Это, по мнению МЭА, необходимо, чтобы снизить зависимость в мире от российской нефти и охладить цены на этот товар, передает CNN.

В МЭА входит 31 государство, в том числе США, Австралия, Япония, Мексика, Нидерланды, Финляндия, Южная Корея и ряд европейских стран. По данным WSJ, половину из 120 млн баррелей нефти, которые собирается выпустить МЭА, выпустят США.

О том, что Америка планирует высвободить свои стратегические запасы нефти, накануне официально объявил президент США Джо Байден. Штаты, по его словам, в течение ближайших шести месяцев собираются выпускать по 1 млн баррелей из стратегического нефтяного резерва в день. Совпадут ли эти планы по времени с выпуском нефти странами-участницами МЭА, пока неизвестно, отмечает CNN.

Однако так или иначе потребуется время для того, чтобы эти «дополнительные баррели» поступили на рынок, а затем на них нашлись покупатели. В целом, отмечает CNN, в ближайшие полгода из резервов на рынок будет выпущено 240 млн баррелей нефти (что в среднем даст рынку порядка 1,3 млн баррелей в день).

На фоне этого, прогнозируют в МЭА, начиная с апреля, Россия может быть вынуждена сократить свою добычу нефти на 3 млн баррелей в день. А пока: «Перспектива крупномасштабных сбоев в добыче и поставках из России угрожает вызвать глобальный шок предложения нефти», — пришли к выводу в МЭА.

В настоящее время Россия является третьим по величине производителем нефти в мире и крупнейшим экспортером, напоминает CNN. Именно она поставляет около 40% импортируемого Европейским союзом природного газа и около 27% и 46% импортируемой нефти и угля, соответственно.

Запад пытается избавиться от энергозависимости от России

Соединенные Штаты и Великобритания уже запретили импорт российской нефти. В ЕС в свою очередь заявили, что блок пока не готов принять аналогичное решение из-за возможных негативных последствий для домохозяйств и ряда отраслей.

Полностью отказаться от российских энергоресурсов европейские страны рассчитывают к 2027 году.