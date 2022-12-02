Ставь лайк и подпишись!
Что нужно сделать до конца 2022 года, чтобы не потерять деньги на налогах
Единый налоговый счет близко.
Единый налоговый счет близко.
Ставь лайк и подпишись!
Приступая к делу под названием “инвестирование”, надо ответить на вопрос “зачем они вам нужны?”
Развитие программы «1С:Управление производственным предприятием» было остановлено еще в 2018 году. Переход на ERP – верное решение для компаний, которые хотят идти в ногу с прогрессом.
Единый налоговый счет близко.
С 2023 года надо будет направлять в ИФНС уведомления об исчисленных налогах. Там много строк и в одно уведомление можно включать все налоги по всем КБК, КПП и ОКТМО.
Законно ли, включать в договоры налоговые оговорки? Оговорка в контракте правомерна при условии, что целями ее являются защита прав контрагентов или же уточнение условий такового. Незаконно использовать оговорку для того, чтобы переложить свои обязательства на другую сторону или включать оговорки в договор, содержание которого прямо предписано законом.
Сейчас самозанятые могут оказывать услуги физлицам и платить с них 4% или юрлицам и ИП и платить налог по ставке 6%. Режим НПД хотят ограничить – оставить только ставку 4% для услуг физлицам. Сотрудничество с юрлицами будет под запретом.
Информацию о доходах всех депутатов будут публиковать на сайтах законодательных органов в обобщенном виде без указания персональных данных.
Рынок административного персонала принято считать наиболее пострадавшим за последние годы. Компании покидали российский рынок, сокращали персонал, продавали бизнес, объединялись, трансформировались.
Прочтете за одну минуту и не упустите ничего важного.
Мы подготовили для вас обзор разъяснений фискалов, которые были опубликованы в ноябре. Все кратко, четко, по делу.