ЕНП (единый налоговый платеж)

Что нужно сделать до конца 2022 года, чтобы не потерять деньги на налогах

Единый налоговый счет близко.

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Марат Самитов
Марат Самитов

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НДС

Налоговая оговорка: как остаться в выигрыше

Законно ли, включать в договоры налоговые оговорки? Оговорка в контракте правомерна при условии, что целями ее являются защита прав контрагентов или же уточнение условий такового. Незаконно использовать оговорку для того, чтобы переложить свои обязательства на другую сторону или включать оговорки в договор, содержание которого прямо предписано законом.

Налоговая оговорка: как остаться в выигрыше

Последние мероприятия для бухгалтеров

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Самозанятые

Самозанятым могут запретить оказание услуг юрлицам

Сейчас самозанятые могут оказывать услуги физлицам и платить с них 4% или юрлицам и ИП и платить налог по ставке 6%. Режим НПД хотят ограничить – оставить только ставку 4% для услуг физлицам. Сотрудничество с юрлицами будет под запретом.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

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Управление персоналом

Свежее исследование «Вызовы рынка труда 2022»: выводы по административному персоналу

Рынок административного персонала принято считать наиболее пострадавшим за последние годы. Компании покидали российский рынок, сокращали персонал, продавали бизнес, объединялись, трансформировались.

Свежее исследование «Вызовы рынка труда 2022»: выводы по административному персоналу
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