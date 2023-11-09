Марат Самитов
Марат Самитов
- Клерк с
- 13.05.2009
был вчера в 17:27
- Город Казань
- samitov.ru
Топ-10 ошибок начинающих предпринимателей. Бизнес и налоги
В этом видео я расскажу топ-10 ошибок начинающих предпринимателей.
Вредные советы: как подставить своё ООО перед налоговой инспекцией
В этом видео вредные советы, как вы можете подставить свою организацию перед налоговой инспекцией.
Ответы на вопросы 3: Ответ на письмо ФНС / Черная зарплата / Экономия на налогах
В этом видео я отвечу на пять вопросов, которые задают мои подписчики в соцсетях.
Как закрыть ИП или ООО в России, если находишься за границей. Ликвидация бизнеса
В этом видео я расскажу, как закрыть ИП или ООО в России, если вы находитесь за границей.
Топ-5 причин, почему бизнесу нужно платить налоги
В этом видео порассуждаем, зачем вообще платить налоги и какие есть выгоды у бизнеса от легальной и честной уплаты налогов.
Ответы на вопросы 2: Патент на удалёнке, субсидии для ИП, страховые взносы
В этом видео я отвечу на пять вопросов, которые задают мои подписчики в соцсетях.
Новый способ легально сэкономить на УСН в 2024 и 2025 годах и за весь 2023 год
В этом видео я расскажу, как предпринимателям можно легально сэкономить на налогах в 2024 и 2025 годах, а также за весь 2023 год.
Директор компании пытался обмануть налоговую на 613 000 ₽ НДС с помощью лизинга и что из этого вышло
В этом видео я расскажу, как директор компании пытался обмануть налоговую на 613 000 ₽ НДС с помощью лизинга и что из этого вышло.
Ответы на вопросы 1: Как вывести наличку / Почему банк не дает кредит /Авто в ООО: кредит или лизинг
В этом видео я отвечу на вопросы моих подписчиков во всех соцсетях, и этим видео я открываю новую рубрику в моем блоге.
Новые правила контроля банковских платежей: платформа «Знай своего клиента» и проблемы по 115-ФЗ
В этом видео я расскажу важные новости, которые уже действуют для всех организаций и предпринимателей. Дело в том, что с сентября 2023 года начал действовать приказ Росфинмониторинга №52 от 13.03.2023 г. Итак, чем же этот приказ грозит бизнесу?
Топ-3 способа легально сэкономить на НДС, не прибегая к покупке бумажного НДС и другим черным схемам
Мой ролик про оптимизацию НДС через аккредитив получил большой отклик, поэтому я решил записать еще несколько полезных историй.
Почему банки не выдают кредиты предпринимателям и как кредиты влияют на налоги
Иногда, общаясь с предпринимателями, в том числе опытными, я слышу такую фразу: «я лучше найду инвестора, чем буду брать кредит в банке, ибо это очень сложно и непонятно почему не выдают кредит».
Подстава от налоговой инспекции для всех предпринимателей, которые снимают наличку
В этом видео я расскажу про подставу от налоговой инспекции для всех предпринимателей, которые снимают наличку.
Топ-10 способов сэкономить на налогах малому бизнесу. Лайфхаки для малого и среднего бизнеса
В этом видео я расскажу самые сильные механики, которые позволят вам легально сэкономить на налогах, если вы ведете малый или средний бизнес.
За что налоговая инспекция блокирует счета предпринимателей и организаций. Бизнес и налоги
В этом видео такая злободневная тема, особенно в конце 2023 года. Единый налоговый счет внес огромное количество неразберихи во взаимоотношениях налоговой инспекции и предпринимателей. С 1 января по конец сентября текущего года ФНС приостановила взыскания денежных средств, но теперь налоговая больше не будет искусственно тормозить взыскания.
Главные ошибки в бухучёте, за которые налоговая точно доначислит вам налоги
Сегодня очень актуальная тема для всех предпринимателей, у которых есть группа компаний. И когда вы слышите «группа компаний», вы, наверное, думаете, что сейчас я буду рассказывать про какие-то крупные компании, где ворочают миллиарды рублей, а вы здесь вообще не при делах. На самом деле, группа компаний — это если у вас есть ООО и ИП.
Как раздробить бизнес законно и сэкономить на налогах без проблем с инспекцией
Как известно, крупные компании, находящиеся на общем режиме налогообложения, платят большие налоги: НДС, налог на прибыль, страховые взносы по полной ставке 30%. И их налоговая нагрузка достаточно большая. При этом владельцам таких компаний зачастую уже известно, что у малого бизнеса есть различные льготы.
Как предпринимателям платить минимум налогов. Бизнес и налоги
Многие предприниматели спят и видят, как платить минимум налогов либо их вообще не платить. И данное видео — это ответ на такой вопрос. Итак, начнем с самых маленьких предпринимателей, а именно — с самозанятых.
Как быть с налогами, если умер ваш супруг, который вел бизнес
В этом видео я расскажу, как быть с налогами, если умер ваш супруг, и он вел бизнес.
Как сохранить свой бизнес, если ты умер. Наследование бизнеса, правовые и финансовые аспекты
В этом видео я расскажу, что происходит с бизнесом после смерти предпринимателя, как сохранить бизнес и что делать наследникам.