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Топ-3 опасных схем экономии на налогах, которые не стоит использовать в 2023 году
В этом видео я расскажу про три опасные схемы экономии на налогах, которые не стоит использовать в 2023 году.
В этом видео я расскажу про три опасные схемы экономии на налогах, которые не стоит использовать в 2023 году.
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Госуслуги приостановили приём заявлений на 10-летние загранпаспорта; неандертальцы в Германии охотились на гигантских слонов; «Чебурашку» покажут на Ближнем Востоке; «МЮ» сыграет с «Ньюкаслом» в финале Кубка английской лиги
Эксперты считают, что тарифы мобильных операторов находятся под контролем ФАС и Минцифры, а значит стоимость на услуги не вырастет более, чем на 10%.
Некоторые выплаты бывшим сотрудникам, которые уволились в связи с выходом на пенсию (по инвалидности или по возрасту) не облагаются НДФЛ. Какие и в каком размере – смотрите в нашей таблице.
Большая часть обращений связана с санкционными ограничениями. Клиенты были недовольны расчетом ОСАГО и страховым ремонтом авто. Сотрудники банков стали реже навязывать дополнительные платные услуги.
В этом видео я расскажу про три опасные схемы экономии на налогах, которые не стоит использовать в 2023 году.
Если продать квартиру до истечения минимального срока владения, будет НДФЛ. Срок владения в общем случае считают от даты регистрации собственности, но есть нюансы.
В 2023 году применяются ставки НДФЛ 9%, 13%, 15%, 30%, 35%. В каком случае какая ставка?
Бухгалтеры с предпринимателями чувствуют себя как пряничные человечки с самого начала года: кажется, ЕНП их скоро съест и крошки не оставит. Но кроме очередного «не сходится» из-за ЕНП, есть и кадровые перемены для работодателей.
Январь принес долгожданные позитивные вести о состоянии глобальной экономики. В Европейском союзе композитный индекс PMI вышел в зону благоприятного делового климата. В Японии индикатор PMI тоже перешел на «территорию роста». В Соединенных Штатах композитный индекс приподнялся, но не дотянул до границы положительной конъюнктуры.
Сенаторы работают над окончательным текстом законопроекта. Пока не определено, какие именно меры будут применяться к нарушителям, допустившим утечку персональных данных.