Как Письмо ФНС по ст. 54.1 НК РФ может повлиять на уголовные налоговые дела

Сейчас “ноги” уголовным делам “растут” из выводов выездных налоговых проверок. Ранее до 09.03.2022 основанием для возбуждения дела могли быть и сведения оперативных служб и другая информация.

По результатам выездной налоговой проверки в решениях действия налогоплательщика квалифицируются либо по п. 1 ст. 122 НК РФ, или же по п. 3 ст. 122 НК РФ. В первом случае это неосторожность (отсутствие должной осмотрительности (сейчас - коммерческая осмотрительность) и т.п.), во втором - умысел.

Поскольку по НК РФ действия организации квалифицируются исходя из поступков должностных лиц общества, то при привлечении налогоплательщика по п. 1 ст. 122 НК РФ мы ставим вопрос об отсутствии в уголовном деле прямого умысла. В большинстве случаев судьи “чихали” на наши заявления, но приговоры, учитывающие этот фактор, все же встречаются.

Ростовский областной суд в апелляционном определении от 13.01.2020 № 22-3/20 установил, что отсутствие в действиях должной осмотрительности и осторожности при выборе контрагентов свидетельствуют об отсутствии прямого умысла, направленного на уклонение от уплаты налогов. Бездействие руководителя юридического лица, связанное с ненадлежащей проверкой контрагентов предприятия, может свидетельствовать о наличии в его действиях налоговой ответственности, но не может расцениваться как способ уклонения от уплаты налогов.

Так же рассудил Хабаровский краевой суд в апелляционном определении от 11.04.2017 № 22-605/17 - законом не предусмотрена обязанность руководителя организации запрашивать в государственных органах, банках и иных учреждениях сведения о субподрядчиках, в связи с чем, возможно проявленную неосмотрительность нельзя считать основанием для уличения в умысле на неуплату налогов. Нарушение контрагентом налогоплательщика своих налоговых обязанностей само по себе не является доказательством получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды.

Свердловский областной суд в апелляционном приговоре от 25.05.2018 № 22-4001-18 оправдал обвиняемого, указав, что отсутствие должной осмотрительности и осторожности не свидетельствуют об умышленном характере действий виновного лица. Оправданный имел возможность получить информацию о контрагентах только в объеме, содержащемся в Едином государственном реестре юридических лиц, в котором отсутствуют обстоятельства неосуществления хозяйственной деятельности контрагентами, а базы «Риски», «Контур-Фокус» имели закрытый, служебный характер.

И наоборот. Если налогоплательщик наказан по п. 3 ст. 122 НК РФ за умысел, то суды с радостью в своих приговорах указывают на это. И неважно, что умысел умыслу рознь. По разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ № 48 от 26.11.2019 уголовное преступление по налогам возможно только с прямым (п. 8).

Так вот в письме ФНС РФ от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@ «О практике применения статьи 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации» умышленными могут признаваться действия не только с косвенным умыслом, но и на грани неосторожности.

В пункте 19 прямо указывается, что «действия налогоплательщика, повлекшие неуплату или неполную уплату суммы налога, квалифицируются как правонарушение, ответственность за которое предусмотрена пунктом 3 статьи 122 Кодекса, в случае, если налогоплательщик преследовал цель неправомерного уменьшения налоговой обязанности либо знал об обстоятельствах, характеризующих контрагента как «техническую» компанию, и об исполнении обязательства иным лицом».

Этот посыл прямо противоречит положениям другого письма - совместного Следственного комитета РФ и ФНС РФ от 13.07.2017 № ЕД-4-2/13650@ «Методические рекомендации «Об исследовании и доказывании фактов умышленной неуплаты или неполной уплаты суммы налога (сбора)», в котором основным фактором прямого умысла при взаимоотношениях с организациями, которые не уплачивают налоги, является их подконтрольность налогоплательщику-выгодоприобретателю.

На основании письма ФНС РФ от 10.03.2021 налоговые органы все случаи будут признавать умышленными без разделения на прямой или косвенный. И арбитражи, опираясь на письмо, вряд ли смогут противостоять этому, даже если захотят. Предвижу возражения, что арбитражные судьи письмами не руководствуются. “Ну-ну” - сказал волк из “Жил-был пес”.

Любой юрист обоснованно скажет, что уголовный суд не связан выводами налоговых органов, в т.ч. и относительно квалификации действий, но юристы-судьи с этим вряд ли согласятся и обоснуют свои обвинительные приговоры со ссылками, среди прочего, на выводы налоговых органов по наличию в действиях налогоплательщика п. 3 ст. 122 НК РФ.