Иск в уголовном налоговом деле - давность

По выводам постановления Конституционного Суда РФ от 08.12.2017 № 39-П общим правилом является взыскание неуплаченных налогов с организации-налогоплательщика. Однако есть возможность их истребования с физических лиц, совершивших преступления в рамках деятельности этих юрлиц. Разъяснены два потенциальных таких случая: 1) внесение в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о прекращении самой организации; 2) «когда организация-налогоплательщик фактически является недействующей, в связи с чем взыскание с нее или с указанных лиц налоговой недоимки и пени в порядке налогового и гражданского законодательства невозможно». Это условие допустимо «лишь при исчерпании либо отсутствии правовых оснований для применения предусмотренных законодательством механизмов удовлетворения налоговых требований за счет самой организации или лиц, привлекаемых к ответственности по ее долгам в предусмотренном законом порядке».

Не вдаваясь в неправовое определение «фактически является недействующей», посмотрим на сроки исковой давности по искам, в первую очередь, к руководителям организаций.

Иски в уголовных делах рассматриваются по правилам гражданского судопроизводства. Статьи 44 и 54 УПК РФ устанавливает процессуальные гарантии для истцов и ответчиков, которые признаются таковыми решениями следователя или суда.

Как же исчисляется исковая давность?

Президиум Верховного Суда Республики Мордовия посчитал, что срок начинает течь с момента вступления приговора в законную силу (из Обзора судебной практики Верховного Суда Республики Мордовия по гражданским делам за 2 пол. 2015 г.).

Но тогда если связывать право на иск с каким-либо судебным решением, то в гражданским производстве иски практически исключены - если нет предшествующего судебного акта, то нет и начала срока?

В другом деле апелляционная инстанция того же Верховного Суда Республики Мордовия пришла к выводу, что «срок исковой давности следует исчислять с момента вынесения постановления ... о прекращении уголовного дела ... по нереабилитирующим основаниям, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, поскольку право на обращение в суд возникло у налогового органа с того момента, когда стало известно лицо, виновное в причинении ущерба. С момента вынесения указанного постановления, исходя из положений статей 196, 200 Гражданского кодекса Российской Федерации, срок исковой давности на обращение в суд не истек» (апелляционное определение от 05.11.2015 № 33-2561/15).

Московский городской суд согласился с доводами инспекции о том, что «общий срок исковой давности в соответствии со ст.196 ГК РФ следует считать после вступления решения инспекции в законную силу» (апелляционное определение от 15.02.2016 № 10-1723/16). В этом деле уголовное производство, вероятно, было начато ранее принятия налоговым органом решения. Об этом косвенно говорит позиция защиты о пропуске срока исковой давности.

Что же закон?

Одним из ориентиров в этом вопросе может быть определение Конституционного Суда РФ от 05.03.2014 № 589-О - «возможность обратиться за защитой нарушенных имущественных прав лишь в пределах установленного законом срока исковой давности должна стимулировать участников гражданского оборота, права которых нарушены, своевременно осуществлять их защиту, в том числе чтобы не страдали интересы других участников гражданского оборота».

Согласно статьям 196 и 200 ГК РФ срок исковой давности составляет три года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать: 1) о нарушении своего права и 2) кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

На основании статьи 204 ГК РФ срок исковой давности не течет со дня обращения в суд в установленном порядке за защитой нарушенного права на протяжении всего времени, пока осуществляется судебная защита нарушенного права. Если судом оставлен без рассмотрения иск, предъявленный в уголовном деле, начавшееся до предъявления иска течение срока исковой давности приостанавливается до вступления в законную силу приговора, которым иск оставлен без рассмотрения.

Если после оставления иска без рассмотрения неистекшая часть срока исковой давности составляет менее шести месяцев, она удлиняется до шести месяцев.

Согласно пункту 27 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 ноября 2019 года № 48 «О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления» гражданский иск в деле о налоговом преступлении «может быть предъявлен прокурором (часть 3 статьи 44 УПК РФ) или налоговым органом».

Из указанных выше положений можно сделать выводы.

Первое, что мы знаем, это предъявитель иска - прокурор и/или налоговый орган. Думается, что конкуренции между ними быть не должно: «кто раньше встал, того и тапки». Кто первый узнал об обстоятельствах, указанных в ст. 200 ГК РФ, тот и получил право на подачу искового заявления. В любом случае для ответчика все равно - и прокурор, и налоговый орган представляют государство.

Второе: выяснить момент, когда прокурор и/или налоговый орган узнали о нарушенном праве (имеется неуплата налога в виде причиненного бюджету ущерба), и известно предполагаемое лицо, нарушившее право бюджета на получение причитающихся налогов.

Если уголовное дело по налоговому преступлению возбуждено в отношении конкретного лица, то оно в силу ст. 46 УПК РФ сразу становится подозреваемым. Государство в лице следователя предполагает, что именно это лицо причинило ущерб бюджету.

При возбуждении дела по факту, без указания предполагаемого виновника, он становится известным с предъявлением обвинения.

С момента возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица либо с момента предъявления обвинения (при начале дела по факту) прокурор узнает о своем праве на иск, т.к. согласно статьям 146 и 172 УПК РФ копии своих решений следователь ему направляет незамедлительно.

В указанном выше апелляционном определении Московского городского суда от 15.02.2016 № 10-1723/16 налоговый орган свои требования мотивировал тем, что «согласно ч.3 ст. 2 ГК РФ к имущественным отношениям, основанным на административном или ином властном подчинении одной стороны другой, в том числе налоговым и другим финансовым и административным отношениям, гражданское законодательство не применяется, если иное не предусмотрено законодательством».

Верховный Суд РФ такой подход об исчислении сроков на основании налогового закона поддерживает, но только в отношении физических лиц (определение от 09.02.2021 № 18-КГ20-98-К4). В других случаях работает гражданское право (см. напр. Постановление Конституционного Суда РФ от 08.12.2017 № 39-П), Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26.11.2019 года № 48 и др.).

Например, уголовное дело в отношении конкретного директора организации возбуждено 01.02.2017. С этого момента прокурор и налоговый орган получили право на предъявление к нему исковых требований. Может случиться так, что они не воспользовались этим, а следствие продолжилось, приговор вынесен 01.03.2020, вступил в силу 11.03.2020. Будет ли поданный после приговора иск надлежащим? Если следовать точным требованиям закона, то срок исковой давности пропущен.

Если же во время следствия иск предъявлен 31.01.2020, то срок не был пропущен. После вступления в силу приговора этот срок будет продлен на 6 мес.

Ежели иск будет заявлен 01.02.2018 по истечении одного года, то в дальнейшем на время следствия и суда он приостанавливается. Если суд оставит иск без рассмотрения, то для его предъявления в отдельном гражданском судопроизводстве у прокурора и налогового органа будет еще два года со вступления приговора в силу.

Таким образом, вопрос истечения сроков для предъявления исковых требований универсален как для гражданского судопроизводства, так и в рамках уголовного дела, остается его надлежаще применять, в первую очередь, пробюджетно настроенным судам. Это что касается требований к руководителями организаций-налогоплательщиков.

Иски же к физическим лицам (по ст. 198 УК РФ) согласно позиции Верховного Суда РФ должны предъявляться в соответствии со сроками, определенными в налоговом законе.