Вслед за «Яндексом» и Ozon.

VK опубликовала сообщение для акционеров, в котором допустила возможность технического дефолта по облигациям на $400 млн с погашением в 2025 году.

Такой риск возник из-за того, что Лондонская биржа 3 марта приостановила торги акциями российских компаний, в том числе и VK. При остановке торгов на 10 и более дней держатели облигаций имеют право потребовать погасить их досрочно. Они смогут выдвинуть такое требование 16 марта, сообщает компания.

На 9 марта компания владела средствами на сумму около $190 млн. Из них $140 млн хранятся в иностранной валюте, $80 млн из этой суммы — за пределами России. Если большинство держателей воспользуются правом требования, VK не сможет исполнить свои обязательства, предупреждает компания.

4 марта о риске дефолта компании предупредили «Яндекс» и Ozon — торги их акциями также приостановили зарубежные биржи. В «Яндексе» тогда говорили, что должны предупреждать о «теоретически возможных рисках» по правилам биржи, даже если они не произойдут. Пока речи о дефолте не идёт. В VK сообщили, что предупредили по тем же причинам.