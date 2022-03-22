Как получать уведомлениях о новых сообщениях и лайках в Телеграм

Теперь можно настроить получение уведомлений о новых подписчиках вашего блога, новых комментариях в нем, лайках в Телеграм. Кроме того, уведомления можно получать когда появляются комментарии в темах на которые вы подписаны или оставили свой комментарий.

Что нужно сделать

Откройте в Телеграме нашего бота: @clubklerkbot 1

Отправьте сообщение боту, вы получите ответное сообщение, которое выглядит как

To get notifications for Discourse, enter the ‘Chat ID’ 1234567 in your user preferences

Перейдите в “настройки” на сайте и вставьте число в 1234567 вот сюда

Обязательно проверьте включены ли у вас уведомления на этой странице профиля на «Клерке».

Теперь вы должны получать уведомления в телеграмме!