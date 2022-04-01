Символику Instagram и Facebook на сайтах можно не снимать

Еще вчера я переживал о том, как правильно поступать с символикой запрещенных Instagram и Facebook. Пауза затянулась и совершенно непонятно что делать юридическим лицам, которых лайкали и шерили. Но сегодня все стало понятным.

Тверской районный суд города Москвы опубликовал решение о запрете деятельности в России и признании «экстремистской» корпорации Meta Platforms Inc. Каждый может самостоятельно ознакомится с решением на сайте суда.

В решении говорится:

«Данные меры судебной защиты не ограничивают действий по использованию программных продуктов компании Мета физических и юридических лиц, не принимающих участие в запрещенной законом деятельности».

А само решение звучит так: суд признает деятельность компании Мета экстремисткой в части размещения, распространения и непринятия мер по блокировке материалов, содержащих призывы к осуществлению насильственных действий экстремистского характера в отношении граждан Российской Федерации и изменения основ конституционного строя, вследствие чего такая противоправная деятельность должна быть прекращена.

Дополнительных пояснений об использовании символики Instagram и Facebook на сайтах юридических лиц в решении не представлено.

Те, кто успел снять — планируете возвращать😉?