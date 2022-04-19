9 новых вакансий: «Мечел», Skyeng, ФГАНУ «Центр социологических исследований» ищут бухгалтеров

Прямые контакты с работодателями доступны по ссылкам:

«БухДжоб» – канал в Телеграме для поиска бухгалтеров. Подписаться на канал можно по этой ссылке: https://t.me/buhjob. Опубликовать вакансию можно по этой ссылке. Сервис бесплатный.

«Клерк» – 20 лет безупречной работы для бухгалтеров. Всех обнял! ;-)