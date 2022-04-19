9 новых вакансий: «Мечел», Skyeng, ФГАНУ «Центр социологических исследований» ищут бухгалтеров

Прямые контакты с работодателями доступны по ссылкам:
- Главный специалист отдела методологи бухгалтерского учета и налогообложения в ПАО «Мечел» (Горная добыча и металлургия. Крупный промышленный холдинг.) – 100 тыс. рублей +
- Бухгалтер (отдел Доходы) в Skyeng (EdTech) –100 тыс. рублей +
- Ведущий экономист в Федеральное государственное автономное научное учреждение «Центр социологических исследований» (Высшее образование ) – 100 тыс. рублей +
- Ведущий бухгалтер по заработной плате в Федеральное государственное автономное научное учреждение «Социоцентр» (высшее образование ) – 80-100 тыс. рублей
- Бухгалтер в ООО "МТК ФР" (Крупная торговая компания) – 40-60 тыс. рублей
- Бухгалтер по расчету заработной платы в ООО "Лидер Групп" (Аутсорсинговая компания) – 40-60 тыс. рублей
- Бухгалтер в ООО Эксим Пасифик (Импорт продуктов питания) – 77 тыс.рублей
- Агентский партнер в ООО "АлаБайт" (IT) – о 20% от стоимости приобретенных клиентом товаров и услуг
- Бухгалтер в RDP (IT компания) – 60-80 тыс. рублей.
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