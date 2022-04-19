9 новых вакансий: «Мечел», Skyeng, ФГАНУ «Центр социологических исследований» ищут бухгалтеров

В «БухДжоб» работодатели опубликовали сегодня девять новых вакансий. Компании предлагают по 80-100 рублей за голову бухгалтера.

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Прямые контакты с работодателями доступны по ссылкам:

  1. Главный специалист отдела методологи бухгалтерского учета и налогообложения в ПАО «Мечел» (Горная добыча и металлургия. Крупный промышленный холдинг.) – 100 тыс. рублей +
  2. Бухгалтер (отдел Доходы) в Skyeng (EdTech) –100 тыс. рублей +
  3. Ведущий экономист в Федеральное государственное автономное научное учреждение «Центр социологических исследований» (Высшее образование ) – 100 тыс. рублей +
  4. Ведущий бухгалтер по заработной плате в Федеральное государственное автономное научное учреждение «Социоцентр» (высшее образование ) – 80-100 тыс. рублей
  5. Бухгалтер в ООО "МТК ФР" (Крупная торговая компания) – 40-60 тыс. рублей
  6. Бухгалтер по расчету заработной платы в ООО "Лидер Групп" (Аутсорсинговая компания) – 40-60 тыс. рублей
  7. Бухгалтер в ООО Эксим Пасифик (Импорт продуктов питания) – 77 тыс.рублей
  8. Агентский партнер в ООО "АлаБайт" (IT) – о 20% от стоимости приобретенных клиентом товаров и услуг
  9. Бухгалтер в RDP (IT компания) – 60-80 тыс. рублей.

«БухДжоб» – канал в Телеграме для поиска бухгалтеров. Подписаться на канал можно по этой ссылке: https://t.me/buhjob. Опубликовать вакансию можно по этой ссылке. Сервис бесплатный.

«Клерк» – 20 лет безупречной работы для бухгалтеров. Всех обнял! ;-)

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