«Клерк» теперь выдает дипломы. Все красные

Сегодня из типографии привезли первую партию дипломов профессиональной переподготовки, которые мы будем выдавать слушателям наших программ «Бухгалтер на УСН» и «Бухгалтер по зарплате». Эти дипломы не просто супер презентабельные, но данные из них еще и будут занесены в государственный реестр ФИС ФРДО.

Как получить такие красные корочки? Надо записаться на курс по УСН или зарплате. Обучение онлайн 2 месяца, по итогам проходите тестирования и получаете дипломы по почте России.

Диплом о профессиональной переподготовке обязателен в том случае, если у бухгалтера не профильное образование. Допустим, диплом технического колледжа или ВУЗа. Подробнее про это мы писали здесь.

А покидайте в комменты, какие еще программы профпереподготовки вам как бухгалтерам нужны.