Сенсация на «Клерке» – теперь мы выдаем бухгалтерам дипломы. А зачем они вам?

Проверьте себя – соответствуете ли вы требованиям к бухгалтерам или главным бухгалтерам.

У бухгалтера должен быть диплом колледжа или ВУЗа бухгалтерского направления. Если же образование не профильное (допустим, инженер или педагог), то требуется еще профильный диплом о профессиональной переподготовке плюс 3 года работы по специальности (например, помощником бухгалтера).

Для главбуха допустимо среднее профессиональное образование (колледж, техникум и т.д), но строго по бухгалтерской дисциплине. А высшее образование может быть любым. Но опять-таки требуется диплом о профессиональной бухгалтерской переподготовке.

Где это написано: профессиональный стандарт «Бухгалтер», утв. приказом Минтруда РФ от 22.12.2014 № 1061н, письмо Минтруда России от 12.01.2016 № 14-3/В-3.

Если вы работаете в бухгалтерии подстрахуйте себя дипломом о профессиональной переподготовке. Он снимет вопросы инспекторов ГИТ и работодателей.

Программы профессиональной переподготовки

Понимая важность этого документа для бухгалтеров, мы в Центре обучения «Клерка» открыли первую профильную программу профессиональной переподготовки — «Главный бухгалтер на УСН».

Пройдя ее, вы сможете без посторонней помощи полностью вести ИП или небольшую компанию на упрощенной системе налогообложения.

В процессе подготовки еще сразу 2 программы профессиональной переподготовки: главный бухгалтер (на ОСНО) и финансовый менеджер.

Программы повышения квалификации

Программы профессиональной переподготовки направлены на получение новой специальности. А программы повышения квалификации позволяют в рамках своей профессии прокачать новый навык или приобрести новый.

ТОП-8 курсов повышения квалификации в Центре обучения «Клерка»:

«Управленческий учет: с нуля до внедрения» – супер-востребованный у работодателей навык управленческого учета, который бухгалтерам пока в новинку.

«Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ» – комплексные навыки работы по новым бухгалтерским стандартам, которые нужны и для учета, и для налогообложения.

«Госзакупки в 2022 году: практикум для бухгалтера и предпринимателя» – новый навык для бухгалтера по работе с неизведанными госзакупками и тендерной документацией.

«Защита при налоговых проверках: практикум по всем видам контроля» – ценный навык противостоять давлению налоговиков и не доводить до уголовной и субсидиарной ответственности.

«Законные способы снижения ФОТ: помогите директору сэкономить» - совершенствование навыка работы с фондом оплаты труда сотрудников. Аспекты оптимизации зарплатных выплат в условиях кризиса, пандемии и т.д.

«Исправление ошибок в учете» – совершенствование способности находить своих и чужие ошибки в бухгалтерском учете и исправлять их.

«Работа с договорами: правовые навыки для бухгалтера» – навык отслеживания в договоре потенциальных налоговых рисков.

«Начисление страховых взносов: отчетность, тарифы, типичные ошибки» – совершенствование работы со всеми аспектами страховых взносов.

Закрытый телеграмм-чат

В закрытом телеграмм-чате курса слушатели общаются с преподавателями, кураторами, администрацией. Это самый эффективный способ быстро решить любые вопросы. Такой подход мотивирует слушателей к продвижению по курсу. В чате каждый день что-то происходит.

В чате:

подскажут ответ на сложный вопрос теста;

предупреждают о скорой онлайн-встрече с преподавателем;

скажут, на каком этапе курса находится группа;

пришлют дополнительные материалы по курсу;

сообщают, получены ли ваши документы.

Да и просто в нем очень душевно.

Онлайн-встреча с преподавателем

Обычно онлайн-курсы не подразумевают контакта слушателя с преподавателем. Но это снижает эффективность обучения.

На курсах «Клерка» мы организуем встречу с преподавателем. На таких встречах преподаватели стремятся дать еще больше материала по теме курса, а также отвечают на накопившиеся вопросы.

Но это не означает, что нужно ждать встречу, чтобы получить ответ на свой вопрос. Все ответы слушатели получают сразу через телеграмм-канал.

Гарантия возврата денег

В договоре со слушателем прописана гарантия возврата денег в том случае, если после начала учебы что-то пошло не так.

Бывает, что жизненные обстоятельства не позволяют учится, а оплата уже произведена.

По договору мы гарантируем 100% возврат тем, кто изучил первый модуль, но не сдал первое тестирование. Мы не ограничиваем возврат временными рамками, например, в течение первых 7 дней. Бухгалтеры – народ занятой, поэтому не все могут приступить сразу же в течение недели.