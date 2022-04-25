Настоящая бумага для настоящих бухгалтеров

До 24 февраля пачка белой бумаги А4 стоила примерно ₽250. После — эта же упаковка уже стоила ₽999 за пачку, в самый пик— ₽1700 (и это нужно было поискать). На фото — реальные образцы.

Сейчас упаковка стоит ₽500 (либо ₽350, если оптом). Белая тоже есть. Ажиотаж пропал и она продается, но как видим по другой цене. Допускаю, что это складские остатки.

Некоторые ЦБЗ возвращаются к производству "правильной белой бумаги" (CIE 146%). Нашел, что "отбеливают бумагу с помощью отечественного гипохлорита, который закупают в Тамбове".

Вот оно импортозмещение. Внимательно следим за развитием событий.