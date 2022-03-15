Бухгалтеры жалуются на дефицит бумаги А4, чековой ленты и картриджей для принтеров

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Рубрика Экономика России
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Бухгалтеры в «Красном уголке бухгалтера» сообщают, что цена на бумагу А4, чековую ленту и картриджи для простых офисных принтеров резко выросла. Бумагу А4 в некоторых регионах практически невозможно купить.

Неделю не могу в офис заказать, цена пачки снегурочки увеличилась в 4 - ЧЕТЫРЕ !!!!!! РАЗА!!! Под 1000 руб за пачку уже, мне второй раз заказ отменяют!, - сообщает, пользователь в слезах.

И множество подобных сообщений в комментариях:

Это у вас ещё картриджи не закончились, я слышала от канцелярии, что 6 оригинальных картриджей для простых офисных принтеров насчитали на 400тысяч. В точных цифрах могу ошибаться, но масштаб неадекватности цен эти цифры передают)

И еще:

Нам сегодня картриджи для лазерника за 26тр привезли, цветные, повышенной емкости.

И еще:

Привет всем одногруппникам. У нас новая проблема. В городе исчезла чековая лента. Кое-где удалось отыскать немного по цене плюс 300% от вчерашней. Но этого мало. Для аппаратов эквайринга так вообще нет. Отсюда вопрос. Куда обращаться, чтобы услышали? К кому? Понятно что работать надо продолжать, но по закону не имеем права, так как не можем пробить чек. Караул!

Читайте остальные комментарии бухгалтеров про ситуацию с расходниками: https://t.me/kubklerk/375

Неделю назад Фонтанка писала, что перебои с поставкой химических реактивов поставили на паузу выпуск офисной бумаги под маркой SvetoCopy. Крупнейший в регионе целлюлозно-бумажный комбинат в Светогорске перестал принимать древесину в переработку.

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