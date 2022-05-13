Почему нужно становиться шире и почему Клерк.Премиум показал 200% роста

На встрече посчитали количество людей. В Краснодарском офисе работают 25 человек

С начала года закрыли потребности в программистах, увеличили рост b2c - сегмента на 200%, перестроили отдел продаж b2b – разделили на два отдела: активные продажи и сопровождение. Укомплектовали отделы продаж. Все слайды засекретили, показывать запретили. Верьте на слово!

В Краснодаре у Клерка работают программисты, отдел продаж, маркетинги и HR.

Начала встречу HR – Алена. Аналитика от нее противоречивая

Полный спад активности. Время соискателей. На мой взгляд – работодателей. Да, соискатели хотят, по-прежнему, много денег. Но, они появились. До спецоперации Путина их просто не было.

Отдел продаж B2B сделал апрельский план в последнюю минуту месяца. Пили шампанское, разговаривали, играли в теннис.

Главный редактор из Москвы Марина Снеговская не приехала, а прислала к нам зама Валю. У редакции много текущей работы, помимо контента редакция еще и делает онлайн-курсы и вебинары. Из последнего сделали журнал для подписчков Клерк.Премиум. Следить за контентом платным подписчикам будет проще. Подписывайтесь.

Забавный слайд, который объясняет почему нужно становиться шире: Потому что время такое. И все )

Вот так работают флагманский продукт Клерка блоги компаний.

Продюсер и методист Елена. Настоящий доцент, кандидат экономических наук.

Маркетинг: мечтает начать работать с внешними каналами. Ждет CDP.

Сейчас в Клерке 5 фронтов и 3 бэкенд программистов. Из крупных проектов: блоговая платформа Трибуна, собственная обучающая платформа для бухгалтеров, рейтинг компаний, собственное CDP, сервис вакансии. И огромный технический долг, который мы отдаем в реальном времени.

Что уже сделано для платформы клиентских данных в картинках.

Стоимость CDP на аутсосорсе от лидера рынка Minboxa для Клерка стоит около 800 тыс. рублейв месяц. Очень, очень ждем собственную.

Программист Игорь и презентация про силу фронтенд разработки с очень классной презентацией, подготовленная женой :-)

Главный по дизайну Михаил крупными буквами объяснил цели.