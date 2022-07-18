Новый редактор

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Мероприятия

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Маркетинг

Бизнес получил доступ к данным системы маркировки и пообещал работать «точно в срок»

Теперь предприниматели смогут получить полную информацию о статусе товаров и операциях с ними, точках продаж и средних ценах по регионам через систему маркировки «Честный знак».

Бухгалтерский аутсорсинг

Я свободен, словно бухгалтер на аутсорсе. Делимся эффективными советами, как уйти из найма и начать работать на себя

Вырваться из оков офиса и трудиться так, как хочется вам, а не начальнику — не такая уж и страшная задача. Как уйти в свободное плавание безболезненно, объясняем в статье.

Я свободен, словно бухгалтер на аутсорсе. Делимся эффективными советами, как уйти из найма и начать работать на себя

«Мир» пришел в Южную Корею

Картой платежной системы «Мир» можно оплатить покупки в некоторых устройствах платежной системе BC Card в Южной Корее. Но наличные снять пока нельзя.

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