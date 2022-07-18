Скорее пишите в Трибуну новые посты
орор
Сделали новый редактор на «Клерке»
Скорее пишите в Трибуну новые посты
орор
Сделали новый редактор на «Клерке»
Подсанкционные банки призывают ввести внешнее управление в «дочках» иностранных банков. Мера, по их заявлению, станет ответом на отключение от системы SWIFT и заморозку иностранных активов.
Менеджер по продажам узнал, что зарплата у его коллег гораздо выше и попытался через суд себе ее поднять. Не получилось.
Отсрочка от уплаты страховых взносов за 2 и 3 кварталы стала самой востребованной мерой поддержки бизнеса, считают власти.
Банки, МФО, и коллекторы столкнулись с трудностями во взыскании денег через судебных приставов. Приставы отказываются взыскивать долги, если у кредиторов есть иностранные бенефициары.
Теперь предприниматели смогут получить полную информацию о статусе товаров и операциях с ними, точках продаж и средних ценах по регионам через систему маркировки «Честный знак».
С 1 июля 2022 года для сохранение несгораемого минимума должник может отправить заявление не только в службу судебных пристав, но и в банк.
Вырваться из оков офиса и трудиться так, как хочется вам, а не начальнику — не такая уж и страшная задача. Как уйти в свободное плавание безболезненно, объясняем в статье.
Работник принес справку об инвалидности 3 группы. Разберемся, что делать работодателю.
Картой платежной системы «Мир» можно оплатить покупки в некоторых устройствах платежной системе BC Card в Южной Корее. Но наличные снять пока нельзя.