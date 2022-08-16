Ремонтируем еще одну часть «Клерка». Ищем баги. Про офис «Клерка» опубликовали в журнале IN HOME

Напомню тем, кто пристально следит за «Клерком», что в мае мы получили дизайн нового пространства офиса и месяц назад начали ремонт.

Стадия на которой мы сейчас находимся:

Здесь находится два кабинета. Колл-центр Центра обучения «Клерка» и кабинет руководителя, разделенные между собой стеной. Стену решили снести и сделать металлической

Как мы к этому шли:

Перенесли дверь

Месяц назад так выглядел мой кабинет. Узнаете?

Кстати, в журнале IN HOME выложили дизайн другой части нашего офиса, в котором располагается разработка «Клерка».

Читайте: Офис компании «Клерк.ру» с панорамным видом. Дизайнер Анастасия Черемисина