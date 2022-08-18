Новые функции в Трибуне и окно в крыше

1. Посты можно редактировать и писать от разных авторов.
Управляется в выпадющем списке в самом верху. Это удобно для тех у кого, кроме собственного блога есть блог компании.
2. Теперь можно оформлять акценты в тексте
Это пример:
3. Можно выделять цитаты
Это пример:
Посты можно редактировать и писать от разных авторовПосты можно редактировать и писать от разных авторов
4. Вставили на крышу окно
Теперь чтобы вставить фотографию можно просто скопировать ее и вставить в редактор
5. Сделали автосохранение
При создании и редактировании апись автосохраняется раз в 15 секунд, можно сохранить черновик. При случайном закрытии окна или обновлении страницы в процессе редактирования редактор предупредит о том, что данные не сохранятся, Сохраненные черновики можно найти у себя в профиле
6. Подписи к обложке поста
Сделали подписи к обложке поста. Удобно подписывать авторство иллюстрации.
И еще поправили несколько мелких багов.
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