Новые функции в Трибуне и окно в крыше

1. Посты можно редактировать и писать от разных авторов.

Управляется в выпадющем списке в самом верху. Это удобно для тех у кого, кроме собственного блога есть блог компании.

2. Теперь можно оформлять акценты в тексте

Это пример:

Посты можно редактировать и писать от разных авторовПосты можно редактировать и писать от разных авторовПосты можно редактировать и писать от разных авторов

3. Можно выделять цитаты

Это пример:

Посты можно редактировать и писать от разных авторовПосты можно редактировать и писать от разных авторов

4. Вставили на крышу окно

Теперь чтобы вставить фотографию можно просто скопировать ее и вставить в редактор

5. Сделали автосохранение

При создании и редактировании апись автосохраняется раз в 15 секунд, можно сохранить черновик. При случайном закрытии окна или обновлении страницы в процессе редактирования редактор предупредит о том, что данные не сохранятся, Сохраненные черновики можно найти у себя в профиле

6. Подписи к обложке поста

Сделали подписи к обложке поста. Удобно подписывать авторство иллюстрации.

И еще поправили несколько мелких багов.

Пишите новые записи в своем блоге, придем через двадцать лет, почитаем! Чтобы создать новую запись кликайте на эту ссылку: https://www.klerk.ru/edit/tribune/