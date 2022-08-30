Клерк.Коллекции, инструменты для бухгалтера и дизайн столов. Что мы сделали за неделю на «Клерке»

Создали Клерк.Коллекции

Клерк.Коллекции - это тематические подборки онлайн-курсов, вебинаров и инструкций для бухгалтеров. Скидки в Коллекциях достигают 70%. Слово "коллекции" я придумал и долго спорил, чтобы оставить это слово вместо "подборки". Потому что свежо и неизбито. Расскажите в комментариях как вам такой нейминг?

Сейчас доступно 8 коллекций по темам:

Кроме того, как сообщеют наши разработчики :

В коллекциях появилась возможность применить промокод на скидку На странице курса/коллекции возможно ввести промокод, не открывая форму оплаты Исправлено некорректное поведение поля ввода промокода в форме оплаты курса В коллекциях появилась возможность оплаты в рассрочку У оплаты долями появилась инфографика

Новые инструменты для бухгалтера

Стали переписывать один из древних разделов «Клерка» – Инструменты.

Появилась новая страница инструментов для бухгалтера. Инструменты можно искать с помощью поиска или фильтровать по тэгам.

Трибуна и Блоги компаний

В Трибуне и в Блогах компаний при нажатие на автора ссылки ведут на новые страницы. Трибуна — это персональные некоммерческие блоги пользователей.

Улучшили редактор для создании новых постов в Трибуне. Проверьте его, напишите, что у вас происходит: https://www.klerk.ru/edit/tribune/.

Профиль пользователя

В профиле пользователя кнопки "написать" ведут в новые красивые чаты, а личные сообщения открывается в том же окне (без перехода на главную) . Проверьте напишите мне личное сообщение: https://www.klerk.ru/user/3/

Банеры и геотаргетинг

Информация для тех кто покупает рекламу на «Клерке». В наших попапбанерах и промобарах и объявлениях появился геотаргетинг по областям и городам.

Ремонт офиса

Мы наконец-то закончили всю металическую часть. Второй этаж, лестницу и перегородку.

Начинаем заказывать мебель. С дизайнером придумали вот такое решение для столов. Металическая основа, столешница из досок и цветы между столами. Как вам? Расскажите в комментариях

Пятница

It's friday! Stop working start drinking.

В пятницу заказали всяких ништяков просто отдохнули прямо в офисе. Всех любим, оставайтесь с «Клерком»!