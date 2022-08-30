Клерк.Коллекции, инструменты для бухгалтера и дизайн столов. Что мы сделали за неделю на «Клерке»

Друзья, докладываю, что сделала команда разработки Клерка и показываю жизнь офиса.

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Клерк.Коллекции, инструменты для бухгалтера и дизайн столов. Что мы сделали за неделю на «Клерке»
Коллаж Бориса Мальцева / Клерк

Создали Клерк.Коллекции

Клерк.Коллекции - это тематические подборки онлайн-курсов, вебинаров и инструкций для бухгалтеров. Скидки в Коллекциях достигают 70%. Слово "коллекции" я придумал и долго спорил, чтобы оставить это слово вместо "подборки". Потому что свежо и неизбито. Расскажите в комментариях как вам такой нейминг?

Сейчас доступно 8 коллекций по темам:

  1. Налоговая оптимизация
  2. Дробление бизнеса
  3. Налоговые проверки
  4. Управленческий учет
  5. Кадры и зарплата
  6. Бухгалтер на аутсорсе
  7. Бухгалтер на ОСНО
  8. Бухгалтер на УСН и для ИП

Кроме того, как сообщеют наши разработчики :

  1. В коллекциях появилась возможность применить промокод на скидку
  2. На странице курса/коллекции возможно ввести промокод, не открывая форму оплаты
  3. Исправлено некорректное поведение поля ввода промокода в форме оплаты курса
  4. В коллекциях появилась возможность оплаты в рассрочку
  5. У оплаты долями появилась инфографика

Новые инструменты для бухгалтера

Стали переписывать один из древних разделов «Клерка» – Инструменты.

Появилась новая страница инструментов для бухгалтера. Инструменты можно искать с помощью поиска или фильтровать по тэгам.

Трибуна и Блоги компаний

В Трибуне и в Блогах компаний при нажатие на автора ссылки ведут на новые страницы. Трибуна — это персональные некоммерческие блоги пользователей.

Улучшили редактор для создании новых постов в Трибуне. Проверьте его, напишите, что у вас происходит: https://www.klerk.ru/edit/tribune/.

Профиль пользователя

В профиле пользователя кнопки "написать" ведут в новые красивые чаты, а личные сообщения открывается в том же окне (без перехода на главную) . Проверьте напишите мне личное сообщение: https://www.klerk.ru/user/3/

Банеры и геотаргетинг

Информация для тех кто покупает рекламу на «Клерке». В наших попапбанерах и промобарах и объявлениях появился геотаргетинг по областям и городам.

Ремонт офиса

Мы наконец-то закончили всю металическую часть. Второй этаж, лестницу и перегородку.

Начинаем заказывать мебель. С дизайнером придумали вот такое решение для столов. Металическая основа, столешница из досок и цветы между столами. Как вам? Расскажите в комментариях

Пятница

It's friday! Stop working start drinking.

В пятницу заказали всяких ништяков просто отдохнули прямо в офисе. Всех любим, оставайтесь с «Клерком»!

ToT
ToT
founder в Клерк

Повышение квалификации

АУСН

Банки будут искать НДС в платежках автоматических упрощенцев, чтобы присвоить ему признак неналоговой базы

Бизнес на АУСН не платит НДС, но может делать это добровольно. ФНС дала банкам рекомендации, как им этот добровольный НДС, поступивший от заказчиков, идентифицировать и отделить от суммы платежа.

Мероприятия

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Охрана труда

Штраф Гострудинспекции удалось взыскать с подрядчика, который оказывал услуги по охране труда

Жилищно-коммунальную организацию оштрафовали на 65 тыс. руб. за то, что мастер работал без спецодежды. ЖКО штраф уплатила, однако потребовала у подрядчика возместить убытки, раз услуги оказались некачественными.

Трудовые отношения

При приеме на работу сотрудника, который потерял трудовую книжку, ее должен выдать новый работодатель

Человек потерял трудовую книжку. Заявление на электронную книжку не писал. Не берут на работу. Требуют принести новую книжку или восстановить прежнюю. Как быть - советуют наши подписчики.

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