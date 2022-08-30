Клерк.Коллекции, инструменты для бухгалтера и дизайн столов. Что мы сделали за неделю на «Клерке»

Создали Клерк.Коллекции
Клерк.Коллекции - это тематические подборки онлайн-курсов, вебинаров и инструкций для бухгалтеров. Скидки в Коллекциях достигают 70%. Слово "коллекции" я придумал и долго спорил, чтобы оставить это слово вместо "подборки". Потому что свежо и неизбито. Расскажите в комментариях как вам такой нейминг?
Сейчас доступно 8 коллекций по темам:
- Налоговая оптимизация
- Дробление бизнеса
- Налоговые проверки
- Управленческий учет
- Кадры и зарплата
- Бухгалтер на аутсорсе
- Бухгалтер на ОСНО
- Бухгалтер на УСН и для ИП
Кроме того, как сообщеют наши разработчики :
- В коллекциях появилась возможность применить промокод на скидку
- На странице курса/коллекции возможно ввести промокод, не открывая форму оплаты
- Исправлено некорректное поведение поля ввода промокода в форме оплаты курса
- В коллекциях появилась возможность оплаты в рассрочку
- У оплаты долями появилась инфографика
Новые инструменты для бухгалтера
Стали переписывать один из древних разделов «Клерка» – Инструменты.
Появилась новая страница инструментов для бухгалтера. Инструменты можно искать с помощью поиска или фильтровать по тэгам.
Трибуна и Блоги компаний
В Трибуне и в Блогах компаний при нажатие на автора ссылки ведут на новые страницы. Трибуна — это персональные некоммерческие блоги пользователей.
Улучшили редактор для создании новых постов в Трибуне. Проверьте его, напишите, что у вас происходит: https://www.klerk.ru/edit/tribune/.
Профиль пользователя
В профиле пользователя кнопки "написать" ведут в новые красивые чаты, а личные сообщения открывается в том же окне (без перехода на главную) . Проверьте напишите мне личное сообщение: https://www.klerk.ru/user/3/
Банеры и геотаргетинг
Информация для тех кто покупает рекламу на «Клерке». В наших попапбанерах и промобарах и объявлениях появился геотаргетинг по областям и городам.
Ремонт офиса
Мы наконец-то закончили всю металическую часть. Второй этаж, лестницу и перегородку.
Начинаем заказывать мебель. С дизайнером придумали вот такое решение для столов. Металическая основа, столешница из досок и цветы между столами. Как вам? Расскажите в комментариях
Пятница
It's friday! Stop working start drinking.
В пятницу заказали всяких ништяков просто отдохнули прямо в офисе. Всех любим, оставайтесь с «Клерком»!