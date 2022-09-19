Штааааа!? Тимбилдинг в выходные дни оплачивается в двойном размере. Лайфхак как избежать малому бизнесу затрат

Если за Тимбилдинг нужно платить, то это пенетрация Рострудом работодателя. Как малый бизнес может ответить Роструду?

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Штааааа!? Тимбилдинг в выходные дни оплачивается в двойном размере. Лайфхак как избежать малому бизнесу затрат

Нет, вы это видели? Новость на Клерке:

Тимбилдинг и разные тренинги – это мероприятия, инициированные работодателем в выходные дни, считаются работой в выходной день и должны оплачиваться работодателем, заявляет российский орган Роструд. Подробнее.

Прикольная описка, кстати, у редакции «Клерка» – Тимдилдинг. ЛоЛ. Ловите скриншот.

Согласен с мыслями редакции. Если за Тимбилдинг нужно платить в двойном размере, то это пенетрация Рострудом работодателя. И это уже настоящий Тимдилдинг.

Как малый бизнес может ответить Роструду? Как стать быстрее, сильнее, сохранить команду и не стать банкротом? Бегать в обед!

Мы долго думали, что делать с HR-ми «Клерка»и решили с понедельника начать корпоративные забеги по 5 километров в 13-00.

У «Клерка», кстати уже два HR и можно думать в два раза больше. Один HR занимается рекрутингом, второй занимается персоналам и все остальными эйчарными делами.

Подтвердили участие в забеге:

  1. Карина - исполнительный директор «Клерка»
  2. Борис - руководитель «Клерка»

Старт в Краснодаре по адресу: Кубанская Набережная, д.1. Бежим по "Тропе здоровья".

Как это происходит

Вот трасса. 10 минут на дорогу, 32 минуты на бег.

Радуемся, улыбаемся, фоткаемся. В офисе есть душ. Берите с собой кроссовки, форму и полотенце.

Коллеги, если хотите присоединится к забегу пишите в комментариях. Да здравствует тимбилдинг здорового человека!

Мнение «ToT» может не совпадать с мнением редакции «Клерка». Хотите высказаться сами?
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ToT
ToT
founder в Клерк

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