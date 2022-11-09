У Клерка новый директор по маркетингу. Провал планов продаж из-за мобилизации

В первом слайде руководитель дизайнеров Миша показывает как их отдел пережил изменение в маркетинге

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У Клерка новый директор по маркетингу. Провал планов продаж из-за мобилизации
Фото Бориса Мальцева / Клерк

Подводим итоги за октябрь. Впечатление амбивалентные. В некоторых отделах продаж невыполнение плана до 50%. Причины: мобилизация.

У Клерка новая неоновая вывеска. У настоящий неон свет приятнее. В октябре планировали нанять в Центр обучения Клерка в отделы продаж 18 человек. На 1 ноября работают два удаленные отделы продаж. В одном 3 человека, в другом 4.

Рост от года к года остановился, но рост по прежнему внушительный и составляет 1,4.

Это сварщик Сергей, он красит перголу на балконе. В офисе по-прежнему идет ремонт.

Вот пергола

Яша руководитель ЦОК 1 практически сделал план. Яша молодец, хотя и болел две недели.

Отдел по«Бизнес» немного потряхивает. Очень много изменений в структуре. Отдел по«Бизнес» занимается продажей рекламы на Клерке. Крупные клиенты – Тинькофф, Битрикс24, Мое дело, Калуга Астрал, Сбис... Вот тут они все https://www.klerk.ru/company/

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Рейтинг компаний

Мы оцениванием компании на основе алгоритма «Клерка», популярности материалов, а также по отзывам пользователей об уровне обслуживания и качестве услуг.

В отделе новый чемпион – Раф. Он побил рекорд Алины, зафиксированный в прошлом месяце.

Все слушают

Новые выключатели. Латунь

Сам ремонт, кстати, почти готов.

Это мой кабинет

Но вернемся к митапу. В Краснодаре очень жарко и солнечно.

Наша самая главная «училка» про работу Центра обучения Клерка. Елена продюсер-методолог «Клерка» и руководитель Центра обучения «Клерка», ее основная задача наполнять «Клерк.Премиум» бухгалтерскими вебинарами и онлайн-курсами и создавать курсы повышения квалификации для бухгалтеров. Вот текущая статистика наших продуктов в Клерк.Премиум.

В сентябре взяли в команду проджект-менеджера. Сразу же потребовался тестировщик, его тоже взяли. Предлагется взять бизнес-аналитика и сменить систему для управлению задач. Сейчас мы работаем в Битрикс24. Без этих шагов команду разработки не масштабировать.

Команда разработчиков уже 10 человек, задачи очень серьезные и дорогие, поэтому интересно послушать самих разработчиков.

Тим-лид фронт-програмистов Саня про то как бухгалтеры взаимодействуют с Клерком. У юристов другая схема.

Фронт-программист Мария подготовила целый мультик про свою задачи. Ребята делают сейчас сообщество и рейтинг бухгалтеров и уже практически завершили работы. У Маши получился самый понятный рассказ, что такое сообщество бухгалтеров

Это Санек. Ему сказали рассказать про свои задачи. Санек рассказал про админку коммерческих предложений.

Главный дизайнер Миша, про то как его замучил ремонт.

И новый директор по маркетингу

А еще у него есть сотрудник Кирилл

ToT
ToT
founder в Клерк

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