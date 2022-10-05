Подводим итоги сентября. Бизнес: Сдохни или умри

План на октябрь нанять еще 18 человек: менеджеры, маркетологи, программисты, продакт-менеджеры, бизнес-аналитик и тестировщик. Наблюдая за трендами, поняли, что нанимать правильнее всего девушек. Двое парней у нас самостоятельно релоцировались в Грузию.

Итак, 2 октября, 10 утра. Собираемся.

Презентация Анастасии – руководителя отделов Бизнес.Активные продажи и Бизнес.Сопровождение. Из самого крутого и неожиданного отдел выполнил план. А у этих отделов очень крутые планы. Ребята поставили рекорд на самый крупный чек в компании. Я в них верил с самого начала.

У презентации Насти я сфотографировал каждый слайд. И не потому что там интересные цифры, а потому что остроумно и красиво.

Слайд про Алину. Алина работает второй месяц в команде делает красивые цифры плана с пятерками 555 516 рублей в месяц.

Доклад руководителя отдела продаж Якова из ЦОК-1. Доклад полностью засекречен.

Доклад руководителя отдела продаж Вики из ЦОК-2. Доклад полностью засекречен.

Похудевшая и отдохнувшая издатель «Клерка» Марина Снеговская приехала из Москвы на неделю с волшебной презентацией. Самая энергичная боевая единица.

Ввела в обиход термин: «Быстрее, вечернее, выходнее». Как мне нравится такое.

Не буду показывать ее презентацию. Очень много спойлеров

Наша самая главная «училка» про работу Центра обучения Клерка. Елена продюсер-методолог «Клерка» и руководитель Центра обучения «Клерка», ее основная задача наполнять «Клерк.Премиум» бухгалтерскими вебинарами и онлайн-курсами и создавать курсы повышения квалификации для бухгалтеров.

Тут мне пришлось отвлечься, потому что пришел прораб и мне обсудили план работ нового сварщика. Сварщику Колю, который работал с нами с июля мобилизировали. Коля оказывается служил в ОМОНЕ и принимал участие в событиях в Грузии в 2008 году и в Украине в 2014. И это у него третья специальная операция. Хотя, кажется, первые две были не специальные.

Привели нового сварщика. В тельняшке.

Собирают деревянный пол. Очень муторное, как оказалось, дело. ]из-за деревянного пола на месяц затянули ремонт.

А это другая часть ремонта.

Кабинет бухгалтерии. Про то, что тут будет я рассказывал вот тут: Идеальный кабинет бухгалтерии, столы и суперкресла для программистов

Ремонт нам обещали сдать 1 октября, но затянули. Отчасти виновен я сам: вносил улучшения, отчасти деревянный пол.

Но вернемся к Елене Анатольевне.

Из интересного в планах на октябрь у ЦОКа курс повышения квалификации для маркетологов. Мы поняли, что рано или поздно бухгалтеры выгорают и они меняют сферу работы, а в этом году актуальна профессия маркетолога. Нам в Клерк нужен десяток маркетологов. Посмотрите наши вакансии на hh:

Курс уже анонсирован, принимаем заявки.

Отчет за сентябрь главного редактора Елены Балаклицкой. Тема месяца – мобилизация. Будь она неладна.

Василий, CTO, двое детей, кальян.

Отмечу самые крутые и понятные итоги сентября из его рассказа:

Главный дизайнер Михаил про самое главное в сентябре:

Не менее важная новость: с помощью карты Мастеркард, открытой в Казахстане мы смогли оплатить месяц Фигмы. Живем.

Миша понял, что самая правильная стратегия, чтобы попасть в мой ежемесячный фоторепортаж – это крупный шрифт.

Поэтому четкие планы на октябрь:

Карина в сентябре заняла позицию исполнительного директора «Клерка» и стала бегать по 7 километров. Поздравляю Карину и всех нас!

А это милый видеорассказ про нашу боевую команду от нашего HRа Алены. Мотивирует.

И в сентябре мы начали новый региональный проект – Кублог. У нас появилось два журналиста, обновили сайт, формируем продукты. Кублог - региональное издание про неофициальный Краснодар. Наш слоган: Все возможности Краснодара, о которых возможно написать.

Политики нас пугают ядерной бомбой, вокруг страх, боль и страдания, но нам некогда отвлекаться, так много нужно сделать. Люблю нашу команду!

Встретимся в ноябре!