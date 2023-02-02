84 место в edtech-рейтинге России, 113,4 млн. рублей в год. Берегите свои руки, если взялись за «Бизнес»

Выручка «Центра обучения Клерка» выросла на 82,9 процентов за год и составила 113,4 миллиона рублей.

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84 место в edtech-рейтинге России, 113,4 млн. рублей в год. Берегите свои руки, если взялись за «Бизнес»

Давайте определимся с терминами. Что такое Клерк и что такое «Центр обучения Клерка». Объясняю.

Что такое «Центр обучения Клерка»

Клерк 20 лет бесплатно помогает бухгалтерам. С Клерком выросло целое поколение бухгалтеров. Мы пишем статьи для нашей аудитории, создаем форумы, инструменты. Клерк – самый крупный бухгалтерский портал в стране. Ежемесячная посещаемость 6 миллионов уникальных пользователей. В России нет бухгалтеров, которые не знают, что Клерк.

«Центр обучения Клерка» – это подразделение Клерка, которое создает онлайн-курсы с сертификатами и вебинары для бухгалтеров. Они доступны в подписке Клерк.Премиум.

Кроме того, наш Центр обучения создает курсы повышения квалификации с дипломами в реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Клерк создан бухгалтерами для бухгалтеров. Приобретайте доступ к Клерк.Премиум

Edtech-рейтинг

А теперь про новость, которую я не имею права скрывать. 5 дней назад обновился edtech-рейтинг России за 3 квартал 2022 года. Я об этом узнал сегодня. По словам организаторов, суммарная выручка топ-100 крупнейших edtech-компаний составила 86 млрд.

Дарья Рыжкова, составитель рейтинга:

С одной стороны, кажется, что картинка довольно позитивная. Несмотря на все опасения в 4 квартале наблюдался традиционный для рынка рост, который оказался примерно на уровне 2021 года.

То есть, можно сказать, что за год было падение только во втором квартале, после того, как «все началось», а далее рынок продолжил расти, несмотря на все санкции и мобилизацию.

Однако давайте посмотрим на позиции «Центра обучения Клерка» в рейтинге. Это 84 место: https://edtechs.ru/

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Скриншот edtechs.ru

Мы выросли на 82,9 процентов за этот сложный год. Не останавливаясь и не оглядывая по сторонам.

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Скриншот edtechs.ru

Принимаем поздравления! И приобретайте доступ к Клерк.Премиум, он создан бухгалтерами для бухгалтеров.

О главном

С января я курирую подразделение Клерка «Бизнес». Этот отдел занимается продажей рекламы на сайте и обслуживанием клиентов, которые создают продукты для бухгалтеров. Ребята не сделали план в январе. Мы отнеслись к этому с пониманием, потому что в общем и целом ребята хорошие и светлые.

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Фото Бориса Мальцева

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Фото Бориса Мальцева
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founder в Клерк

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