Повышение возраста на приобретение охотничьего оружия

Рассматривается предложение по повышению возраста для владения отдельными видами оружия (Законопроект № 95326-8)

Инициатор поправок

Законопроект подготовлен Законодательным Собранием Пермского края

Содержание поправок

Согласно законопроекту право на приобретение охотничьего оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 30 лет, граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 30 лет, прошедшие либо проходящие военную службу, а также граждане, проходящие службу в государственных военизированных организациях и имеющие воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции. Граждане Российской Федерации, относящиеся к коренным малочисленным народам Российской Федерации, ведущие традиционный образ жизни, осуществляющие традиционное хозяйствование и занимающиеся традиционными промыслами в местах традиционного проживания, а также граждане, занимающиеся профессиональной деятельностью, связанной с охотой, и работники юридических лиц с особыми уставными задачами имеют право приобретать охотничье оружие по достижении возраста 18 лет.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что предлагаемое изменение федерального законодательства направлено на обеспечение ответственного отношения владельцев гражданского оружия к его использованию.

Материалы к законопроекту

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