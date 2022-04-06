Новое определение соотечественников

Рассматривается предложение об изменении понятия соотечественник в целях миграционной политики (Законопроект № 95462-8)

Автор поправок

Законопроект подготовлен депутатом от Единой России Затулиным К.Ф.

Содержание поправок

Согласно законопроекту соотечественниками признаются лица и их потомки, проживающие за пределами территории Российской Федерации,

владеющие русским языком, как государственным языком Российской Федерации и

относящиеся к народам, исторически проживающим на территории Российской Федерации, а также

сделавшие свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с Российской Федерацией лица,

чьи родственники по прямой восходящей линии ранее родились или проживали на территории Российской Федерации, из числа: лиц, проживающих в государствах - бывших республиках, входивших в состав СССР, получивших гражданство этих государств или ставших лицами без гражданства; выходцев (эмигрантов) из Российского государства, Российской республики, РСФСР, СССР и Российской Федерации, имевших соответствующую гражданскую принадлежность и ставших гражданами иностранного государства или лицами без гражданства.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что уточнение понятия «соотечественник» позволит использовать его в реализации прав соотечественников, предусмотренных федеральными законами «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом», «О гражданстве Российской Федерации» и в других законодательных актах, затрагивающих интересы соотечественников, проживающих за рубежом в осуществлении их прав «обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности» в соответствии с частью 3 статьи 69 Конституции Российской Федерации.

Материалы к законопроекту

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