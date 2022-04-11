ТОП-10 налоговых споров по НДС за 2021

Рассматриваются наиболее интересные выводы по НДС в актах Верховного Суда

1. Определение от 27 декабря 2021 г. № 301-ЭС21-16598 (с. Антонова М.К., Першутов А.Г., Тютин Д.В., Судоходная компания "Волжское пароходство) +

В системе норм главы 21 НК РФ применение ставки НДС 0 процентов в отношении операций с экспортируемыми товарами (работами, услугами), конечное потребление которых происходит за пределами территории Российской Федерации, предопределяется правовой природой указанного налога, обусловлено целями избежания двойного налогообложения операции в стране происхождения и в стране назначения, целями поддержания конкурентоспособности экспортируемых товаров (работ, услуг). Трансграничный характер деятельности налогоплательщика сам по себе не является обстоятельством, исключающим признание соответствующих операций облагаемыми НДС в Российской Федерации, а напротив, выступает поводом для определения законодателем операций, в частности, связанных с экспортом товаров (работ, услуг), в отношении которых должен применяться правовой режим ставки НДС 0 процентов.

В отношении услуг (работ), непосредственно связанных с перевозкой и транспортировкой товаров в порядке международного транзита, признается наличие их тесной связи с территорией Российской Федерации, если исполнителями услуг (работ) являются российские хозяйствующие субъекты, а сама перевозка (транспортировка) - осуществляется через территорию Российской Федерации, в том числе с использованием российской транспортной инфраструктуры. Поскольку заказчиками перевозки (транспортировки) грузов, следующих транзитом, как правило, являются иностранные лица (поставщики или покупатели грузов, экспедиторы или перевозчики, привлекающие российских исполнителей для осуществления отдельных этапов перемещения грузов), для российских исполнителей рассматриваемые услуги (работы) являются экспортируемыми, а переложение бремени фактической уплаты налога на конечного потребителя услуг (работ) - оказывается невозможным.

2. Определение от 1 ноября 2021 г. № 305-ЭС21-19870 (с. Тютин Д.В., БМ-Банк) –

Установление индивидуального тарифа привело к существенному уменьшению стоимости облагаемых НДС операции по инкассации денежной наличности в структуре общего вознаграждения за услуги по инкассации и пересчету, что повлияло на результаты экономической деятельности банка.

3. Определение от 4 октября 2021 г. № 309-ЭС21-16723 (с. Антонова М.К., Башкирская медь) –

Себестоимость выполняемых подрядчиком работ формируется за счет всех затрат, связанных с исполнением договора. Заключая соглашение о расторжении договора с передачей незавершенного результата заказчику и выплатой компенсации подрядчику стороны подтвердили наличие заинтересованности заказчика в таком результате, что в полной мере отвечает признакам реализации работ в целях налогообложения НДС.

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4. Определение от 5 августа 2021 г. № 305-ЭС21-12212 (с. Антонова М.К., Ракетно-космическая корпорация "Энергия") –

Суд исходил из того, что при осуществлении операции по реализации услуг по организации поисково-спасательных работ при посадке корабля "Союз МС" подлежит применению ставка 0 процентов, в связи с чем применение обществом ставки 18 процентов необоснованно.

Суд округа указал, что спорные работы являются вспомогательными (сопутствующими) наземными работами (услугами), технологически обусловленными (необходимыми) и неразрывно связанными с выполнением работ (оказанием услуг) по исследованию космического пространства и (или) с выполнением работ (оказанием услуг) с использованием техники, находящейся непосредственно в космическом пространстве. При этом в договоре, заключенном обществом и учреждением, указано, что основаниями для его заключения являются Федеральная космическая программа, а также государственные контракты, заключенные Федеральным космическим агентством и корпорацией; оказание учреждением корпорации данных услуг производилось в рамках реализации ей 3-го этапа государственного контракта от 01.12.2014, включавшего, в том числе выполнение работ по обеспечению посадки и анализу послеполетного состояния спускаемого аппарата (СА) корабля "Союз МС", то есть учреждение являлось соисполнителем по указанному контракту.

5. Определение от 29 июля 2021 г. № 304-ЭС21-11957 (с. Завьялова Т.В., Ноябрьскэнергонефть) –

Основанием для доначисления налога на добавленную стоимость послужил вывод налогового органа о необходимости восстановления налога на добавленную стоимость по сделкам, оплата по которым частично возмещена за счет финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний путем зачета суммы предоставляемого финансового обеспечения в счет уплаты начисленных организацией страховых взносов.

С учетом разъяснений Министерства финансов Российской Федерации, изложенных в письме от 15.12.2017 № 03-07-11/84162, суды согласились с выводом налогового органа, признав оспариваемые решения законными и обоснованными.

6. Определение от 24 мая 2021 г. № 301-ЭС21-784 (с. Завьялова Т.В., Антонова М.К., Павлова Н.В., Транс-Ойл) +

Ни глава 21 НК РФ, ни статья 346.25 НК РФ, определяющие правила налогообложения при переходе налогоплательщика на общую систему налогообложения с упрощенной системы налогообложения, не содержат запрета на вычет сумм НДС, предъявленных в период применения специального налогового режима по товарам (работам, услугам), использование которых в облагаемой НДС деятельности начато после перехода на общую систему налогообложения.

Предъявленные в ходе строительства суммы "входящего" налога могут быть приняты к вычету налогоплательщиком, ранее применявшим упрощенную систему налогообложения, при соблюдении установленных статьей 169, пунктом 2 статьи 171 и пунктом 2 статьи 172 НК РФ условий, если объект строительства не использовался для извлечения выгоды в период применения упрощенной системы налогообложения, а облагаемые НДС операции с использованием оконченного строительством объекта совершены после перехода налогоплательщика на общую систему налогообложения.

Само по себе то обстоятельство, что спорные суммы "входящего" налога были предъявлены обществу в период осуществления строительства и применения им упрощенной системы налогообложения "доходы", не могло служить основанием для отказа в вычете названных сумм при исчислении НДС после перехода общества на общую систему налогообложения.

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7. Определение от 13 мая 2021 г. № 304-ЭС21-5225 (с. Завьялова Т.В., Распадская) –

Суды согласились с выводом налогового органа о том, что услуги, предъявленные международными рейтинговыми агентствами, не связаны с производственной и финансово-хозяйственной деятельностью общества, облагаемой НДС, и произведены для собственных нужд предприятия, а потому признали неправомерным применение вычета по указанным операциям. Довод налогоплательщика о том, что получение международных рейтингов было обязательным условием получения заемного финансирования, отклонен судами со ссылкой на условия договора займа, заключенного между обществом и иностранной компанией, а также не вытекает из действующего законодательства.

8. Определение от 1 апреля 2021 г. № 310-ЭС19-25734 (с. Пронина М.В., Старооскольский индустриально-технологический техникум) +

Суды, установив, что спорный объект недвижимости передан во владение покупателю на основании акта приема-передачи спорного имущества от 27.04.2018, подписанный ранее акт приема-передачи нежилого здания от 23.06.2017 признан сторонами договора купли-продажи недействительным, пришли к выводу об отсутствии у учреждения оснований для отражения в декларации по налогу на добавленную стоимость за 2 квартал 2017 года операции по реализации недвижимого имущества.

9. Определение от 9 марта 2021 г. № 301-ЭС20-19679 (с. Иваненко Ю.Г., Завьялова Т.В., Тютин Д.В., МолВест) +

Исходя из пункта 1 статьи 54.1 НК РФ, пунктов 9 и 10 постановления Пленума № 53, налоговая выгода признается необоснованной при наличии признака противоправности в поведении налогоплательщика и иных участников обращения товаров (работ, услуг). Однако само по себе ухудшение финансового положения поставщика и (или) открытие в его отношении процедуры конкурсного производства не означает установления запрета для вступления иных субъектов оборота в гражданско-правовые (хозяйственные) отношения с таким лицом, а равно не позволяет утверждать, что поведение поставщика, продолжившего ведение своей хозяйственной деятельности, становится противоправным.

Судебная коллегия также полагает необходимым отметить, что публикуемая в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве информация о недостаточности у должника имущества для осуществления расчетов со всеми кредиторами в принципе не затрагивает текущие платежи, включая платежи по НДС, которые в соответствии с пунктом 1 статьи 134 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" производятся вне очереди.

10. Определение от 11 февраля 2021 г. № 307-ЭС20-23792 (с. Завьялова Т.В., Монтажная строительная компания) –

Суды пришли к выводу о том, что односторонние акты выполненных работ подтверждают реализацию работ и налогоплательщик должен был начислять НДС со стоимости каждого из этапов, а также включить стоимость выполненных строительно-монтажных работ в состав доходов при исчислении налога на прибыль.

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