Бесплатное питание для 5-9 классов

Рассматривается предложение по расширению предоставления бесплатного горячего питания школьникам (Законопроект № 101438-8)
Авторы инициативы
Законопроект подготовлен представителями от КПРФ
Содержание поправок
Согласно законопроекту бесплатное обеспечения горячим питанием распространяется на обучающихся по образовательным программам основного общего образования, т.е. с 5 по 9 классы.
Обоснование
В Пояснительной записке указывается, что обеспечение горячим питанием в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, является мероприятием, направленным на реализацию права обучающихся на получение пищевой продукции, обеспечивающей физиологические потребности детского организма в пищевых веществах, и вкладом в формирование культуры здорового питания обучающихся.
Материалы к законопроекту
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- Правовые новости за февраль 2022 - ссылка