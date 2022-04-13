Бесплатное питание для 5-9 классов

Рассматривается предложение по расширению предоставления бесплатного горячего питания школьникам (Законопроект № 101438-8)

Авторы инициативы

Законопроект подготовлен представителями от КПРФ

Содержание поправок

Согласно законопроекту бесплатное обеспечения горячим питанием распространяется на обучающихся по образовательным программам основного общего образования, т.е. с 5 по 9 классы.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что обеспечение горячим питанием в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, является мероприятием, направленным на реализацию права обучающихся на получение пищевой продукции, обеспечивающей физиологические потребности детского организма в пищевых веществах, и вкладом в формирование культуры здорового питания обучающихся.

Материалы к законопроекту

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